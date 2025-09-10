PLS 1. Liga siatkarzy rozpoczyna rozgrywki! Kto powalczy o awans do PlusLigi?

BBTS Bielsko-Biała, BKS Bydgoszcz, CUK Anioły Toruń, Karton-Pak Astra Nowa Sól, GKS Katowice, KKS Mickiewicz Kluczbork, KPS Siedlce, KS Necko Augustów, KS Sparta Grodzisk Mazowiecki, Lechia Tomaszów Mazowiecki, MCKiS Jaworzno, Nowak-Mosty MKS Będzin, Pierrot Czarni Radom, PSG Stal Nysa, PZL Leonardo Avia Świdnik i SMS PZPS Spała to szesnaście drużyn, które wystartują w rozgrywkach PLS 1. Ligi w sezonie 2025/2026.

W minionym sezonie aż trzy drużyny spadły z PlusLigi - są to Stal Nysa, GKS Katowice oraz MKS Będzin. Spadkowicze będą chcieli jak najszybciej wrócić do elity, rozgrywki obecnego sezonu zapowiadają się więc pasjonująco. Awans do PlusLigi w 2025 roku wywalczyła ekipa CHKS Chełm, która w finałowej rywalizacji pokonała Mickiewicza Kluczbork.

Awans z drugiej do pierwszej ligi wywalczyły dwie drużyny - Sparta Grodzisk Mazowiecki oraz Necko Augustów. W zbliżających się rozgrywkach nie zobaczymy ekip BAS Białystok, AZS AGH Kraków oraz STS Olimpia Sulęcin, które w minionym sezonie spadły z PLS 1. Ligi.

Rozgrywki siatkarskiej pierwszej ligi będą podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

Pierwsza kolejka nowego sezonu zaplecza PlusLigi zostanie rozegrana w dniach 11–13 września. Na inaugurację MCKiS Jaworzno zmierzy się z PZL Leonardo Avią Świdnik.

PLS 1 LIGA - WYNIKI MECZÓW I TABELA