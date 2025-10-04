Majchrzak - de Minaur na żywo. ATP w Szanghaju. Relacja live i wynik online

Julian CieślakTenis

Kamil Majchrzak - Alex de Minaur to spotkanie trzeciej rundy turnieju ATP w Szanghaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Alex de Minaur na Polsatsport.pl.

Majchrzak - de Minaur na żywo. ATP w Szanghaju. Relacja live i wynik online
fot. PAP
Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak w ostatnich tygodniach pauzował ze względu na kontuzję żeber. Poprzednio rywalizował pod koniec sierpnia w wielkoszlemowym US Open, natomiast teraz wrócił do touru podczas imprezy rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie zgodziła się ze Świątek, a teraz takie informacje. Jasny komunikat

 

Polak prezentuje w Chinach znakomitą dyspozycję. Odprawił już dwóch Amerykanów: najpierw okazał się lepszy od Ethana Quinna, a później triumfował nad rozstawionym z "29" Brandonem Nakashimą.


Efektowne było szczególnie to drugie zwycięstwo. Majchrzak pokonał bowiem wyżej notowanego przeciwnika 6:4, 6:0, nie dając mu żadnych szans.

 

O awans do czwartej rundy "tysięcznika" w Szanghaju piotrkowianin mierzy się z turniejową "7" - Alexem de Minaurem. Ten wcześniej wyeliminował Argentyńczyka Camilo Ugo Carabellego.

 

Do tej pory Majchrzak i de Minaur grali ze sobą raz. W 2022 podczas wielkoszlemowego Australian Open górą - wynikiem 3:0 - był Australijczyk.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Alex de Minaur na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl

ATP Szangaj: Majchrzak vs Alex de Minaur. Kamil wygra?

ALEX DE MINAURATPATP 1000 SZANGHAJATP 1000 SZANGHAJ 2025ATP SZANGHAJATP SZANGHAJ 2025ATP TOURKAMIL MAJCHRZAKROLEX SHANGHAI MASTERSROLEX SHANGHAI MASTERS 2025TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Pokłócili się o... zmianę butów. Ostra scysja na meczu ATP w Szanghaju
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 