Majchrzak - de Minaur na żywo. ATP w Szanghaju. Relacja live i wynik online

Kamil Majchrzak w ostatnich tygodniach pauzował ze względu na kontuzję żeber. Poprzednio rywalizował pod koniec sierpnia w wielkoszlemowym US Open, natomiast teraz wrócił do touru podczas imprezy rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju.

ZOBACZ TAKŻE: Nie zgodziła się ze Świątek, a teraz takie informacje. Jasny komunikat

Polak prezentuje w Chinach znakomitą dyspozycję. Odprawił już dwóch Amerykanów: najpierw okazał się lepszy od Ethana Quinna, a później triumfował nad rozstawionym z "29" Brandonem Nakashimą.



Efektowne było szczególnie to drugie zwycięstwo. Majchrzak pokonał bowiem wyżej notowanego przeciwnika 6:4, 6:0, nie dając mu żadnych szans.

O awans do czwartej rundy "tysięcznika" w Szanghaju piotrkowianin mierzy się z turniejową "7" - Alexem de Minaurem. Ten wcześniej wyeliminował Argentyńczyka Camilo Ugo Carabellego.

Do tej pory Majchrzak i de Minaur grali ze sobą raz. W 2022 podczas wielkoszlemowego Australian Open górą - wynikiem 3:0 - był Australijczyk.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Alex de Minaur na Polsatsport.pl.