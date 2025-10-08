Zmiany w składzie i na ławce trenerskiej. Co czeka UNI Opole w nadchodzącym sezonie?

Dąbrowski wcześniej prowadził #VolleyWrocław, a przed objęciem zespołu ze stolicy Dolnego Śląska był asystentem trenera w DevelopResie Rzeszów. Drugim trenerem UNI jest Filip Brzeziński.



ZOBACZ TAKŻE: Kurek zwrócił się do kibiców. "To był zaszczyt". Zareagował nawet Stoch

Po sezonie 2025/2026 z UNI odeszła kapitan Adriana Adamek (do BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała), a opaskę po niej przejęła niezwykle doświadczona 38-letnia Katarzyna Zaroślińska-Król. Z zespołu odeszło w sumie osiem zawodniczek. W tym gronie są też: Julia Bińczycka, Agata Ceynowa, Aleksandra Cygan, Guewe Diouf, Piper Matsumoto, Marta Pamuła i Paulina Reiter.

Przed sezonem 2024/2025 zapowiadanym przez władze klubu celem było zajęcie wyższego niż siódme miejsce w końcowej klasyfikacji. Ostatecznie skończyło się na dziewiątym. Już trakcie rozgrywek widać było, że drużyna nie uczyniła postępu. Vettori w opolskich mediach przyznał, że już na początku stycznia 2025 r. otrzymał informację, iż po zakończeniu sezonu nie będzie dalej prowadzić UNI. Włoski szkoleniowiec po odejściu z Opola rozpoczął pracę w Vandoeuvre Nancy VB (Francja).

W klubowych mediach nowy opiekun opolanek podkreślił, że w sporcie jest jeden cel - wygrywanie. Dąbrowski nie chciał jednak deklarować, w które miejsce celuje na koniec sezonu. Nie martwi go ciężki początek sezonu jego podopiecznych. "Wilczyce" zainaugurują go w sobotę. W Stegu Arenie zmierzą się z wicemistrzem kraju ŁKS-em Commercecon Łódź, a następnie na wyjeździe zagrają z obrońcą tytułu DevelopResem Rzeszów. Dąbrowskiego cieszy się, że siłę jego drużyny już na początku sezonu zweryfikują wspomniane ekipy.

Zespół wzmocniły m.in. amerykańska rozgrywająca Margaret Speaks, przyjmująca reprezentacji Meksyku Uxue Guereca oraz występująca na tej samej pozycji Szwedka Hanna Hellvig (także gra drużynie narodowej). Jest ona siostrą ubiegłorocznego mistrza olimpijskiego w siatkówce plażowej Jonata Hellviga.

Z zespołu Metalkas Pałac Bydgoszcz dołączyła środkowa Wiktoria Paluszkiewicz, zaś z ITA Tools Stali Mielec libero Klaudia Łyduch.

W ramach przygotowań do sezonu opolanki wzięły udział w trzeciej edycji memoriału Michała Cichego w Łodzi. W półfinale przegrały z PGE Budowlanymi Łódź 2:3 (późniejszy triumfator imprezy). W pojedynku o trzecie miejsce UNI pokonało Netland MKS Kalisz 3:1.

W miniony weekend formę zespołu Dąbrowskiego sprawdził BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. W pierwszym z rozegranych sparingów opolanki wygrały 3:2, a w drugim bielszczanki 3:1 (z tym, że najpierw było 3:0, a następnie UNI okazało się lepsze w dodatkowym secie).

Skład UNI Opole na sezon 2025/26:

rozgrywające: Margaret Speaks (USA), Wirginia Mulka;

przyjmujące: Uxue Guereca (Meksyk), Hanna Hellvig (Szwecja), Elan McCall (USA);

środkowe: Natalia Kecher, Aleksandra Klich, Wiktoria Paluszkiewicz, Katarzyna Połeć;

atakujące: Iga Kępa, Katarzyna Zaroślińska-Król;

libero: Klaudia Łyduch, Julia Piotrowska;

trener: Bartłomiej Dąbrowski.

ST, PAP