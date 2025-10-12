Eksperci wystawili oceny po meczu Litwa - Polska! Kto zachwycił, a kto rozczarował?
Piłkarska reprezentacja Polski pokonała na wyjeździe Litwę 2:0 w meczu eliminacji mistrzostw świata. Po zakończeniu spotkania Tomasz Hajto i Przemysław Pawlak wystawili oceny Biało-Czerwonym w programie "Polsat Futbol Cast".
W niedzielę 12 października podopieczni Jana Urbana rozegrali swoje kolejne spotkanie podczas kwalifikacji mistrzostw świata. Tym razem Biało-Czerwoni zmierzyli się na wyjeździe z narodową drużyną Litwy.
Nasi piłkarze sięgnęli po kolejne zwycięstwo. Wynik spotkania w 15. minucie otworzył Sebastian Szymański, który popisał się imponującym strzałem prosto z rzutu rożnego. Polacy zdobyli jeszcze jedną bramkę - w 64. minucie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski. Ostatecznie Biało-Czerwoni wygrali 2:0.
Dzięki temu triumfowi zawodnicy prowadzeni przez Urbana mają na swoim koncie 16 punktów po sześciu meczach. To oznacza, że plasują się na drugim miejscu, z trzema "oczkami" straty do Holandii.
Po zakończeniu spotkania w Polsacie Sport wyemitowany został program "Polsat Futbol Cast". Gośćmi Przemysława Iwańczyka byli Tomasz Hajto i Przemysław Pawlak. Eksperci wystawili reprezentantom Polski noty za spotkanie z Litwą. Który piłkarz ich zachwycił, a który rozczarował?
Oceny wg Tomasza Hajty:
Skorupski 7 - Wiśniewski 7, Bednarek 7, Kiwior 7 - Cash 6, Slisz 7, Zieliński 6, Skóraś 6 - Szymański 8, Lewandowski 6, Kamiński 6
Oceny wg Przemysława Pawlaka:
Skorupski 5 - Wiśniewski 6, Bednarek 6, Kiwior 6 - Cash 6, Slisz 5, Zieliński 5, Skóraś 5 - Szymański 7, Lewandowski 6, Kamiński 5
