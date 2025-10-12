Eksperci wystawili oceny po meczu Litwa - Polska! Kto zachwycił, a kto rozczarował?

W niedzielę 12 października podopieczni Jana Urbana rozegrali swoje kolejne spotkanie podczas kwalifikacji mistrzostw świata. Tym razem Biało-Czerwoni zmierzyli się na wyjeździe z narodową drużyną Litwy.

Nasi piłkarze sięgnęli po kolejne zwycięstwo. Wynik spotkania w 15. minucie otworzył Sebastian Szymański, który popisał się imponującym strzałem prosto z rzutu rożnego. Polacy zdobyli jeszcze jedną bramkę - w 64. minucie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski. Ostatecznie Biało-Czerwoni wygrali 2:0.

Dzięki temu triumfowi zawodnicy prowadzeni przez Urbana mają na swoim koncie 16 punktów po sześciu meczach. To oznacza, że plasują się na drugim miejscu, z trzema "oczkami" straty do Holandii.

Po zakończeniu spotkania w Polsacie Sport wyemitowany został program "Polsat Futbol Cast". Gośćmi Przemysława Iwańczyka byli Tomasz Hajto i Przemysław Pawlak. Eksperci wystawili reprezentantom Polski noty za spotkanie z Litwą. Który piłkarz ich zachwycił, a który rozczarował?

Oceny wg Tomasza Hajty:

Skorupski 7 - Wiśniewski 7, Bednarek 7, Kiwior 7 - Cash 6, Slisz 7, Zieliński 6, Skóraś 6 - Szymański 8, Lewandowski 6, Kamiński 6

fot. Polsat Sport

Oceny wg Przemysława Pawlaka:

Skorupski 5 - Wiśniewski 6, Bednarek 6, Kiwior 6 - Cash 6, Slisz 5, Zieliński 5, Skóraś 5 - Szymański 7, Lewandowski 6, Kamiński 5

fot. Polsat Sport

AA, Polsat Sport