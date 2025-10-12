Eksperci wystawili oceny po meczu Litwa - Polska! Kto zachwycił, a kto rozczarował?

Piłka nożna

Piłkarska reprezentacja Polski pokonała na wyjeździe Litwę 2:0 w meczu eliminacji mistrzostw świata. Po zakończeniu spotkania Tomasz Hajto i Przemysław Pawlak wystawili oceny Biało-Czerwonym w programie "Polsat Futbol Cast".

Eksperci wystawili oceny po meczu Litwa - Polska! Kto zachwycił, a kto rozczarował?
fot. Cyfrasport
Eksperci wystawili oceny po meczu Litwa - Polska

W niedzielę 12 października podopieczni Jana Urbana rozegrali swoje kolejne spotkanie podczas kwalifikacji mistrzostw świata. Tym razem Biało-Czerwoni zmierzyli się na wyjeździe z narodową drużyną Litwy. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Polacy w dobrej sytuacji. Baraże niemal pewne (SCENARIUSZE)

 

Nasi piłkarze sięgnęli po kolejne zwycięstwo. Wynik spotkania w 15. minucie otworzył Sebastian Szymański, który popisał się imponującym strzałem prosto z rzutu rożnego. Polacy zdobyli jeszcze jedną bramkę - w 64. minucie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski. Ostatecznie Biało-Czerwoni wygrali 2:0. 

 

Dzięki temu triumfowi zawodnicy prowadzeni przez Urbana mają na swoim koncie 16 punktów po sześciu meczach. To oznacza, że plasują się na drugim miejscu, z trzema "oczkami" straty do Holandii.

 

Po zakończeniu spotkania w Polsacie Sport wyemitowany został program "Polsat Futbol Cast". Gośćmi Przemysława Iwańczyka byli Tomasz Hajto i Przemysław Pawlak. Eksperci wystawili reprezentantom Polski noty za spotkanie z Litwą. Który piłkarz ich zachwycił, a który rozczarował? 

 

Oceny wg Tomasza Hajty:

 

Skorupski 7 - Wiśniewski 7, Bednarek 7, Kiwior 7 - Cash 6, Slisz 7, Zieliński 6, Skóraś 6 - Szymański 8, Lewandowski 6, Kamiński 6

 

fot. Polsat Sport

Oceny wg Przemysława Pawlaka:

 

Skorupski 5 - Wiśniewski 6, Bednarek 6, Kiwior 6 - Cash 6, Slisz 5, Zieliński 5, Skóraś 5 - Szymański 7, Lewandowski 6, Kamiński 5

 

fot. Polsat Sport
AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAPOLSAT FUTBOL CASTPRZEMYSŁAW PAWLAKREPREZENTACJAROBERT LEWANDOWSKITOMASZ HAJTO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Holandia - Finlandia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 