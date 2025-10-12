El. MŚ 2026. Aktualne tabele grup
Za nami kolejne mecze eliminacji przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Zobaczcie, jak obecnie prezentują się tabele grup.
Tabele grup eliminacji mistrzostw świata 2026 (stan na 12 października):
Mecze - Zwycięstwa - Remisy - Porażki - Bramki - Punkty
Grupa A
1. Niemcy 3 2 0 1 7-3 6
2. Irlandia Płn. 3 2 0 1 6-4 6
3. Słowacja 3 2 0 1 3-2 6
4. Luksemburg 3 0 0 3 1-8 0
Grupa B
1. Szwajcaria 3 3 0 0 9-0 9
2. Kosowo 3 1 1 1 2-4 4
3. Słowenia 3 0 2 1 2-5 2
4. Szwecja 3 0 1 2 2-6 1
Grupa C
M Z R P bramki pkt
1. Dania 4 3 1 0 12-1 10
2. Szkocja 4 3 1 0 7-2 10
3. Grecja 4 1 0 3 7-10 3
4. Białoruś 4 0 0 4 2-15 0
Grupa D
1. Francja 3 3 0 0 7-1 9
2. Ukraina 3 1 1 1 6-6 4
3. Islandia 3 1 0 2 9-7 3
4. Azerbejdżan 3 0 1 2 1-9 1
Grupa E
1. Hiszpania 3 3 0 0 11-0 9
2. Turcja 3 2 0 1 9-9 6
3. Gruzja 3 1 0 2 5-5 3
4. Bułgaria 3 0 0 3 1-12 0
Grupa F
1. Portugalia 3 3 0 0 9-2 9
2. Węgry 3 1 1 1 6-5 4
3. Armenia 3 1 0 2 2-8 3
4. Irlandia 3 0 1 2 3-5 1
Grupa G
1. Holandia 6 5 1 0 22-3 16
2. Polska 6 4 1 1 10-4 13
3. Finlandia 7 3 1 3 8-13 10
4. Litwa 7 0 3 4 6-11 3
5. Malta 6 0 2 4 1-16 2
Grupa H
1. Austria 6 5 0 1 19-3 15
2. Bośnia i Herc. 6 4 1 1 13-5 13
3. Rumunia 6 3 1 2 11-6 10
4. Cypr 7 2 2 3 11-9 8
5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0
Grupa I
1. Norwegia 6 6 0 0 29-3 18
2. Włochy 5 4 0 1 15-8 12
3. Izrael 6 3 0 3 15-16 9
4. Estonia 6 1 0 5 6-16 3
5. Mołdawia 5 0 0 5 3-25 0
Grupa J
1. Macedonia Płn. 6 3 3 0 11-2 12
2. Belgia 5 3 2 0 17-4 11
3. Walia 5 3 1 1 11-6 10
4. Kazachstan 6 2 0 4 7-11 6
5. Liechtenstein 6 0 0 6 0-23 0
Grupa K
1. Anglia 5 5 0 0 13-0 15
2. Albania 6 3 2 1 6-3 11
3. Serbia 5 2 1 2 4-6 7
4. Łotwa 6 1 2 3 4-8 5
5. Andora 6 0 1 5 2-12 1
Grupa L
1. Chorwacja 6 5 1 0 20-1 16
2. Czechy 7 4 1 2 12-8 13
3. Wyspy Owcze 7 4 0 3 10-6 12
4. Czarnogóra 6 2 0 4 4-13 6
5. Gibraltar 6 0 0 6 2-20 0