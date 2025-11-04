Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał Superpuchar Polski?

Kapitan Bogdanki Marcin Komenda podkreślił, że dla jego klubu to pierwszy taki mecz w historii.

- Dlatego zrobimy wszystko, żeby z pucharem wrócić do Lublina, dać radość naszym kibicom. Zasłużyliśmy w poprzednim sezonie, by się tu znaleźć. Kilku z nas późno dojechało, nie uczestniczyliśmy w okresie przygotowawczym. Jest kilka zmian w drużynie, nowy trener. Nie wiedzieliśmy więc do końca, jak to będzie. Okazało się, że jest świetnie, a zespół doskonale funkcjonuje - dodał rozgrywający reprezentacji Polski.

W Lublinie po sezonie trenera Massimo Bottiego zastąpił Stephane Antiga. Dla niego katowicka hala była w przeszłości szczęśliwa. W 2014 roku poprowadził tam męską reprezentację Polski do tytułu mistrza świata.

Do zmiany na stanowisku szkoleniowca doszło też w ekipie z Jastrzębia-Zdroju. Argentyńczyka Marcelo Mendeza zmienił Andrzej Kowal, poważną przebudowę przeszedł też skład śląskiego zespołu.

- Bogdanka jest faworytem tego spotkania. Po pierwsze - ze względu na stabilny skład, po drugie – bo to mistrz Polski. Mam nadzieję, że na trybunach zasiądzie komplet kibiców, a my stworzymy dobre widowisko - zaznaczył Kowal.

Jastrzębianie rok wcześniej w Spodku przegrali mecz o Superpuchar Polski z Aluronem CMC Warta Zawiercie 2:3. Wtedy byli mistrzami Polski, mieli w składzie m.in. reprezentantów kraju Jakuba Popiwczaka, Tomasza Fornala i Norberta Hubera, którzy po sezonie pożegnali się z klubem. Teraz zawodnicy trenera Kowala zagrają o trofeum jako zdobywca krajowego pucharu.

O tym, kto sięgnął po Superpuchar Polski siatkarzy przekonamy się w środę wieczorem. Początek spotkania Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel o 20:30. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 20.00.

