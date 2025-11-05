Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Skrót meczu o Superpuchar (WIDEO)
Siatkarze Bogdanki LUK Lublin pokonali w katowickim Spodku JSW Jastrzębski Węgiel 3:1 (28:26, 25:27, 25:16, 27:25) w meczu o AL-KO Superpuchar Polski. Lublinianie wywalczyli to trofeum pierwszy raz. Skrót meczu w załączonym materiale wideo.
Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Skrót meczu
Bogdanka LUK Lublin w poprzednim sezonie po raz pierwszy w historii wywalczyła złoty medal mistrzostw Polski. JSW Jastrzębski Węgiel to triumfator Pucharu Polski, a rozgrywki PlusLigi zakończył na czwartym miejscu.
Zobacz także: Zdobyła mistrzostwo świata, a teraz mówi pas. Utytułowana siatkarka kończy karierę
Obie ekipy tym samym zagrały w katowickim Spodku o pierwsze trofeum w sezonie - AL-KO Superpuchar Polski. Górą okazała się ekipa Wilfredo Leona i spółki, triumfując 3:1.
Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel 3:1. Skrót meczu:Przejdź na Polsatsport.pl
Kto wygra PlusLigę 2025/2026?
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Artur Szalpuk - najlepsze akcje MVP meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia