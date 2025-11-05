Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Skrót meczu o Superpuchar (WIDEO)

Bogdanka LUK Lublin w poprzednim sezonie po raz pierwszy w historii wywalczyła złoty medal mistrzostw Polski. JSW Jastrzębski Węgiel to triumfator Pucharu Polski, a rozgrywki PlusLigi zakończył na czwartym miejscu.

Obie ekipy tym samym zagrały w katowickim Spodku o pierwsze trofeum w sezonie - AL-KO Superpuchar Polski. Górą okazała się ekipa Wilfredo Leona i spółki, triumfując 3:1.

Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel 3:1. Skrót meczu:

Polsat Sport