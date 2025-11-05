Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Skrót meczu o Superpuchar (WIDEO)

Siatkówka

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin pokonali w katowickim Spodku JSW Jastrzębski Węgiel 3:1 (28:26, 25:27, 25:16, 27:25) w meczu o AL-KO Superpuchar Polski. Lublinianie wywalczyli to trofeum pierwszy raz. Skrót meczu w załączonym materiale wideo.

Siatkarz drużyny Bogdanka LUK Lublin z piłką w dłoni, przygotowujący się do zagrywki.
fot. PAP
Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Skrót meczu

Bogdanka LUK Lublin w poprzednim sezonie po raz pierwszy w historii wywalczyła złoty medal mistrzostw Polski. JSW Jastrzębski Węgiel to triumfator Pucharu Polski, a rozgrywki PlusLigi zakończył na czwartym miejscu.

 

Zobacz także: Zdobyła mistrzostwo świata, a teraz mówi pas. Utytułowana siatkarka kończy karierę

 

Obie ekipy tym samym zagrały w katowickim Spodku o pierwsze trofeum w sezonie - AL-KO Superpuchar Polski. Górą okazała się ekipa Wilfredo Leona i spółki, triumfując 3:1.

Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel 3:1. Skrót meczu:

Zobacz także

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

Kto wygra PlusLigę 2025/2026?

BOGDANKA LUK LUBLINJSW JASTRZĘBSKI WĘGIELPLUSLIGASIATKÓWKAWILFREDO LEON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Artur Szalpuk - najlepsze akcje MVP meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 