Uderzył kolegę i otrzymał czerwoną kartkę! Jego drużyna i tak ograła Manchester United

Poniedziałkowy mecz na Old Trafford od początku nie układał się po myśli gości. Już w dziesiątej minucie boisko z powodu kontuzji opuścił kapitan Seamus Coleman.



Chwilę później (13. minuta) doszło do niecodziennej sytuacji. Gueye i Keane posprzeczali się po jednej z akcji gospodarzy. Ta kłótnia skończyła się spoliczkowaniem Anglika przez Senegalczyka. Gueye był tak zdenerwowany, że bramkarz Evertonu Jordan Pickford musiał siłą odciągać go od Keane'a. Sędzia Tony Harrington pokazał pomocnikowi "The Toffees" czerwoną kartkę.



Choć Everton grał w osłabieniu, to zdołał zdobyć bramkę jeszcze w pierwszej połowie. Do siatki trafił Kiernan Dewsbury-Hall.

W drugiej połowie przewaga Manchesteru United była wyraźna, ale gospodarze nie potrafili pokonać Pickforda.



Po 12. kolejkach "Czerwone Diabły" zajmują dziesiąte miejsce i do pierwszego Arsenalu tracą już 11 punktów. Everton jest o pozycję niżej.

Manchester United - Everton 0:1 (0:1)

Bramka: Dewsbury-Hall 29.



Manchester United: Lammens - Yoro, de Ligt, Shaw - Mazraoui (46 Mount), Casemiro (58 Mainoo), Fernandes, Dorgu (58 Dalot) - Mbeumo, Zirkzee, Diallo.



Everton: Pickford - Coleman (10 O'Brien), Tarkowski, Keane, Mykołenko - Garner, Gueye - Ndiaye (81 Beto), Dewsbury-Hall (88 Alcaraz), Grealish (87 McNeil) - Barry (81 Iroegbunam).



Żółte kartki: Mbeumo, Casemiro.



Czerwona kartka: Gueye.

PAP