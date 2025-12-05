Polscy siatkarze z awansem! Przed nimi kolejne wyzwanie

Siatkówka

Siatkarze plażowi Piotr Kantor i Filip Lejawa z jednym zwycięstwem w grupie awansowali do baraży o prawo gry w 1/8 finału turnieju Beach Pro Tour Elite 16 w brazylijskiej Itapemie.

Siatkarz plażowy odbija piłkę podczas meczu
fot. Kamil Pastusiak
Filip Lejawa

Polacy, którzy miejsce w turnieju głównym wywalczyli z kwalifikacji, najpierw przegrali z Łotyszami Martinsem Plavinsem i Kristiansem Fokerotsem 1:2 (18:21, 21:18, 15:17), a później pokonali parę gospodarzy Adelmo Goncalvesa Folhę Neto i Mateusa De Paulaa Dultrę 2:1 (21:18, 14:21, 15:11).

Jeszcze w piątek wieczorem polskiego czasu w barażu o awans do 1/8 finału Biało-Czerwoni zagrają z innymi Brazylijczykami Arthurem Da Silvą Mariano i Adrielsonem Dos Santosem Silvą.

 

Kantor i Lejawa są jedynymi Polakami występującymi w Itapemie. 

 

Transmisje meczów Polaków w Itapemie na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

ST,PAP
