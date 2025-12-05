Afery bukmacherskiej ciąg dalszy. Piłkarze trafili do aresztu

Piłka nożna

Turecki wymiar sprawiedliwości nakazał aresztowanie piłkarzy i działaczy związanych z obstawianiem meczów. Wśród zatrzymanych są między innymi piłkarze Galatasaray i Fenerbahce.

Stalowe kajdanki wiszące na łańcuchu na tle korytarza więziennego.
fot. PAP
Tureccy piłkarze aresztowani

Organy ścigania na poważnie zajęły się nieetycznymi działaniami sędziów, piłkarzy i prezesów tureckich klubów piłkarskich. W ramach śledztwa początkowo federacja zawiesiła ponad stu sędziów za obstawianie meczów. Następnie kary dotknęły również zawodników, którzy z uwagi na obstawianie meczów muszą pauzować od 45 dni do aż roku.

ZOBACZ TAKŻE: Messi kontra Muller. Wielkie starcie w finale MLS


Na samych zawieszeniach się jednak nie skończyło. W piątek 5 grudnia francuskie "RMC Sport" podało, że prokuratura wydała nakaz aresztowania 46 osób, w tym 29 piłkarzy.

 

Większość z uczestników bukmacherskiego skandalu ma usłyszeć zarzuty o obstawianie meczów własnej drużyny. Grupa 35 osób miała zostać zatrzymana w piątkowy poranek. Większość personaliów nie została ujawniona, lecz znamy nazwiska dwóch piłkarzy zamieszanych w aferę.

Pierwszym z nich jest piłkarz Galatasaray – Mehtan Baltaci. Młodzieżowy reprezentant Turcji miał sam, bezpośrednio miał obstawiać mecze własnej drużyny. Kolejny znany nam zawodnik również związany jest z tureckim gigantem, w tym wypadku z Fenerbahce. Kolega z zespołu Sebastiana Szymańskiego - Mert Hakan Yandas – miał z kolei obstawiać mecze za pośrednictwem osób trzecich.

Federacja, przeprowadzając szczegółowe śledztwo dąży do oczyszczenia piłki nożnej w Turcji. Przewinienia związane z aktywnością bukmacherską dotyczyły klubów na wszystkich poziomach rozgrywkowych. Przykładowo w czwartoligowym Agrisporze zawieszonych zostało 17 zawodników.

ST, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FENERBAHCEGALATASARAYINNEPIŁKA NOŻNATURCJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: SSC Napoli - Cagliari Calcio. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 