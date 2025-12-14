Rewelacja zmieni reprezentację? To byłby siatkarski hit

5 grudnia odbyło się posiedzenie zarządu FIVB. Rozmowy miały charakter wielowątkowy, a najważniejszy wprowadzony przepis traktuje o tym, że dana reprezentacja będzie mogła powołać do swojej kadry maksymalnie dwóch sportowców, którzy zmienili narodowość. Do tego zatwierdzono, że jeśli zawodnik lub zawodniczka zaliczyli debiut na oficjalnym poziomie juniorskim lub seniorskim w konkretnej kadrze, to nie będzie można jej już zmienić. Wyżej wspomniane reguły wejdą w życie od 28 lutego.

ZOBACZ TAKŻE: Nie dali rywalom szans! Zdecydowane zwycięstwo siatkarzy Jastrzębskiego Węgla

Zdążyć przed tym terminem chce zdążyć Noumory Keita. Pochodzący z Mali zawodnik jest jednym z najlepszych zawodników SuperLegi. Na co dzień broni barw Rana Verona. Jego zespół plasuje się na drugim miejscu w ligowej tabeli.

Jak poinformował "Corriere dello Sport", 24-latek złożył już wniosek o przyznanie włoskiego obywatelstwa. Nie wiadomo jednak, czy będzie mógł zagrać w tamtejszej kadrze, reprezentował bowiem juniorską reprezentację Mali.

- Powiedziano mi, że złożył wniosek o obywatelstwo włoskie i nie powinien mieć problemów z jego uzyskaniem. Problem w tym, że podobno grał w reprezentacji Mali do lat 17, więc musimy ustalić, czy przepis, który ma wejść w życie 28 lutego, działa wstecz, czy nie. Monitorujemy również sytuację, aby upewnić się, że nie podejmie innych decyzji. Oczywiście, jeśli nie przejdzie u nas, nie przejdzie u nikogo innego. Nie jestem przyzwyczajony do dyskusji o przepisach; jeśli istnieją, szanuję je. Ale nie pozwolić mu grać dla kogokolwiek byłoby wstydem, bo to fenomen - powiedział prezes Włoskiej Federacji Siatkówki (FIPAV), Giuseppe Manfredi, w rozmowie ze "Corriere dello Sport".

Keita, zanim przeszedł do Rany, bronił barw Mladi Radnik Pozarevac, OK Nis i Uijeongbu KB Insurance Stars.

KP, Polsat Sport