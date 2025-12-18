Emocje w starciu rywali Warty na KMŚ!

Volei Renata na inaugurację siatkarskich Klubowych Mistrzostw Świata rywalizował z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Drużyna, w której znajduje się m.in. legendarny rozgrywający Bruno Rezende, była o krok od wygranej, prowadząc już 9:4 w tie-breaku. Nie udało się jednak pójść za ciosem, bo wicemistrzowie Polski rzutem na taśmę odrobili straty i odnieśli cenne zwycięstwo.

Dla brazylijskiego klubu oznaczało to konieczność triumfu w kolejnym spotkaniu, tak aby mieć realne szanse na awans do półfinału. Rywalem był inny zespół z Kraju Kawy, Praia Clube, który wcześniej pewnie pokonał bez straty seta katarski Al-Rayyan.

ZOBACZ TAKŻE: KMŚ: Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream

Starcie dwóch południowoamerykańskich ekip było bardzo wyrównane. Poza drugim setem wszystkie pozostałe kończyły się różnicą dwóch lub trzech punktów. Najpierw dwukrotnie lepsi okazali się zawodnicy Volei Renata. W trzeciej partii do głosu doszedł Praia Clube, jednak czwarta odsłona to popis rywala, który przegrywał już 13:17, ale potrafił zdobyć aż siedem "oczek" z rzędu, co okazało się kluczowe. Spektakularny finisz Volei Renata pozwolił siatkarzom tej ekipy wygrać 25:23 oraz cały mecz 3:1.

Sytuacja w grupie A jest bardzo ciekawa. Blisko awansu do półfinału jest Warta, która plasuje się na pierwszym miejscu z pięcioma punktami. Volei Renata jest wiceliderem z "oczkiem" mniej, ale w ostatniej kolejce zmierzy się z outsiderem Al-Rayyan. Z kolei Praia Clube w swoim dorobku posiada trzy punkty i zmagania grupowe zakończy starciem z "Jurajskimi Rycerzami".

Volei Renata - Praia Clube 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:23)

Polsat Sport