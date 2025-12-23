Gdzie obejrzeć świąteczne wydanie Polsat Futbol Cast?

Tomasz Hajto i Roman Kołtoń podsumują występy polskich drużyn w Lidze Konferencji UEFA oraz aktualną sytuację w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej.

Ponadto przyznają też trenerom, piłkarzom oraz działaczom "prezenty i rózgi". Ci, którzy odznaczyli się w ubiegłych miesiącach pozytywnie mogą liczyć na prezent, ci zaś, którzy zapisali się w pamięci ekspertów na minus, znajdą pod choinką rózgi.

Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek w środę o godzinie 9:00.