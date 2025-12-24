Ancelotti rozwiązał kontrakt w Brazylii. Jest następca
Davide Ancelotti rozwiązał kontrakt z Botafogo. Syn byłego trenera Realu Madryt i obecnego selekcjonera "Canarinhos" Carlo Ancelottiego ma objąć inny klub. Brazylijska drużyna znalazła już jego następcę.
Martin Anselmi został mianowany trenerem piłkarzy Botafogo Rio de Janeiro. Argentyńczyk podpisał dwuletni kontrakt. Jego poprzednikiem był Davide Ancelotti - syn obecnego selekcjonera reprezentacji Brazylii, który wcześniej prowadził m.in. Real Madryt.
36-letni Ancelotti w zeszłym tygodniu za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Botafogo. Według włoskich mediów może objąć klub walczący o utrzymanie się w Serie A - Pisa SC.
Anselmi nigdy nie grał zawodowo w piłkę nożną. Początkowo był asystentem, ale później rozpoczął samodzielną pracę. Prowadził chilijski Union La Calera, ekwadorski Independiente del Valle i meksykańskie Cruz Azul. W styczniu podpisał kontrakt z FC Porto. Zajął trzecie miejsce w lidze portugalskiej. Został zwolniony w lipcu, po tym jak "Smoki" odpadły po fazie grupowej rozgrywanych w USA klubowych mistrzostw świata.
Botafogo w zeszłym roku zdobyło mistrzostwo Brazylii i wygrało Copa Libertadores. W tym sezonie zajęło szóste miejsce w Campeonato Brasileiro Serie A.