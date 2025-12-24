Ancelotti rozwiązał kontrakt w Brazylii. Jest następca

Martin Anselmi został mianowany trenerem piłkarzy Botafogo Rio de Janeiro. Argentyńczyk podpisał dwuletni kontrakt. Jego poprzednikiem był Davide Ancelotti - syn obecnego selekcjonera reprezentacji Brazylii, który wcześniej prowadził m.in. Real Madryt.

36-letni Ancelotti w zeszłym tygodniu za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Botafogo. Według włoskich mediów może objąć klub walczący o utrzymanie się w Serie A - Pisa SC.

Anselmi nigdy nie grał zawodowo w piłkę nożną. Początkowo był asystentem, ale później rozpoczął samodzielną pracę. Prowadził chilijski Union La Calera, ekwadorski Independiente del Valle i meksykańskie Cruz Azul. W styczniu podpisał kontrakt z FC Porto. Zajął trzecie miejsce w lidze portugalskiej. Został zwolniony w lipcu, po tym jak "Smoki" odpadły po fazie grupowej rozgrywanych w USA klubowych mistrzostw świata.

Botafogo w zeszłym roku zdobyło mistrzostwo Brazylii i wygrało Copa Libertadores. W tym sezonie zajęło szóste miejsce w Campeonato Brasileiro Serie A.

