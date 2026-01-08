Reprezentant Polski wraca do Europy! Nowy klub ogłosił transfer

Dyrektor sportowy klubu Benjamin Schmedes jest bardzo zadowolony z pozyskania Polaka.

- To bardzo energiczny i agresywnie grający defensywny pomocnik z imponującą wytrzymałością, wysoką inteligencją piłkarską i świetnym opanowaniem piłki. Takiego zawodnika, posiadającego w dodatku solidne międzynarodowe doświadczenie poprzez grę w reprezentacji Polski, bardzo potrzebujemy - powiedział Schmedes.

Pochodzący z Rybnika Slisz w polskiej ekstraklasie zadebiutował w barwach Zagłębia Lubin. Później trafił do Legii Warszawa, skąd w 2024 roku przeniósł się za ocean.

W drużynie narodowej po raz pierwszy wystąpił we wrześniu 2021. Do tej pory zagrał w niej 21-krotnie i zdobył jednego gola. Uczestniczył w Euro 2024.

BS, PAP