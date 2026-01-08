Reprezentant Polski wraca do Europy! Nowy klub ogłosił transfer
Reprezentant Polski Bartosz Slisz został piłkarzem kopenhaskiego Broendby IF z kontraktem do lata 2029 - poinformował w czwartek duński klub. Do tej pory 26-letni pomocnik występował w Atlanta United w Major League Soccer.
Dyrektor sportowy klubu Benjamin Schmedes jest bardzo zadowolony z pozyskania Polaka.
- To bardzo energiczny i agresywnie grający defensywny pomocnik z imponującą wytrzymałością, wysoką inteligencją piłkarską i świetnym opanowaniem piłki. Takiego zawodnika, posiadającego w dodatku solidne międzynarodowe doświadczenie poprzez grę w reprezentacji Polski, bardzo potrzebujemy - powiedział Schmedes.
Pochodzący z Rybnika Slisz w polskiej ekstraklasie zadebiutował w barwach Zagłębia Lubin. Później trafił do Legii Warszawa, skąd w 2024 roku przeniósł się za ocean.
W drużynie narodowej po raz pierwszy wystąpił we wrześniu 2021. Do tej pory zagrał w niej 21-krotnie i zdobył jednego gola. Uczestniczył w Euro 2024.