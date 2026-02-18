Liga Mistrzów siatkarzy. Wyniki i skróty meczów szóstej kolejki (WIDEO)
Ostatnia kolejka fazy zasadniczej siatkarskiej Ligi Mistrzów przyniosła wiele interesujących spotkań. Jak zaprezentowały się polskie drużyny - Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia i PGE Projekt Warszawa? Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów szóstej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy.
Knack Roeselare - Halkbank Ankara. Skrót meczu
Sporting Lizbona - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu
Tours VB - ACH Volley Lublana. Skrót meczu
Volley Haasrode Leuven - Montpellier HSC VB. Skrót meczu
Trentino Itas - Ziraat Bankkart Ankara. Skrót meczu
Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray HDI. Skrót meczu
Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa. Skrót meczu
Berlin Recycling Volleys - Sir Sicoma Monini Perugia. Skrót meczu
VK Lvi Praga - Guaguas Las Palmas. Skrót meczu
Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg. Skrót meczu
W ostatniej kolejce Bogdanka LUK Lublin w grupie B pokonała turecki Galatasaray Stambuł 3:0. Zwycięstwem 3:0 nad SVG Lueneburg fazę grupową zakończyli rywalizujący w grupie D siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie. Kluby z Lublina i Zawiercia wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów.
Zobacz także: Liga Mistrzów siatkarzy. Pary play-off. Z kim zagrają polskie kluby?
W rundzie play-off zagra natomiast Asseco Resovia, która w ostatniej kolejce grupy D uległa niespodziewanie ekipie Sportingu Lizbona 1:3. PGE Projekt Warszawa przegrał na wyjeździe 2:3 z włoskim Cucine Lube Civitanova, zajął trzecie miejsce w grupie E, ale uzyskał awans jako zespół z najlepszym bilansem spośród drużyn z trzecich lokat.
W sezonie 2025/2026 w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów siatkarzy rywalizowało dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczyły awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.
Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Wyniki meczów 6. kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:
2026-02-18: Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg 3:0 (25:20, 25:17, 25:22)
2026-02-18: VK Lvi Praha - CV Guaguas Las Palmas 2:3 (18:25, 28:30, 25:21, 25:19, 11:15)
2026-02-18: Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa 3:2 (25:23, 24:26, 25:19, 22:25, 15:12)
2026-02-18: Tours VB - ACH Volley Lublana 3:2 (25:19, 23:25, 18:25, 25:16, 15:13)
2026-02-18: Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray HDI Stambuł 3:0 (25:17, 25:21, 26:24)
2026-02-18: Sporting Lizbona - Asseco Resovia 3:1 (25:22, 25:22, 19:25, 25:20)
2026-02-18: Volley Haasrode Leuven - Montpellier HSC VB 0:3 (21:25, 21:25, 22:25)
2026-02-18: Berlin Recycling Volleys - Sir Sicoma Monini Perugia 0:3 (17:25, 18:25, 20:25)
2026-02-18: Itas Trentino - Ziraat Bankkart Ankara 1:3 (20:25, 25:21, 21:25, 21:25)
2026-02-18: Knack Roeselare - Halkbank Ankara 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:19)
