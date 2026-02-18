Liga Mistrzów siatkarzy. Wyniki i skróty meczów szóstej kolejki (WIDEO)

W ostatniej kolejce Bogdanka LUK Lublin w grupie B pokonała turecki Galatasaray Stambuł 3:0. Zwycięstwem 3:0 nad SVG Lueneburg fazę grupową zakończyli rywalizujący w grupie D siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie. Kluby z Lublina i Zawiercia wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów.

W rundzie play-off zagra natomiast Asseco Resovia, która w ostatniej kolejce grupy D uległa niespodziewanie ekipie Sportingu Lizbona 1:3. PGE Projekt Warszawa przegrał na wyjeździe 2:3 z włoskim Cucine Lube Civitanova, zajął trzecie miejsce w grupie E, ale uzyskał awans jako zespół z najlepszym bilansem spośród drużyn z trzecich lokat.

W sezonie 2025/2026 w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów siatkarzy rywalizowało dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczyły awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 6. kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:

2026-02-18: Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg 3:0 (25:20, 25:17, 25:22)

2026-02-18: VK Lvi Praha - CV Guaguas Las Palmas 2:3 (18:25, 28:30, 25:21, 25:19, 11:15)

2026-02-18: Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa 3:2 (25:23, 24:26, 25:19, 22:25, 15:12)

2026-02-18: Tours VB - ACH Volley Lublana 3:2 (25:19, 23:25, 18:25, 25:16, 15:13)

2026-02-18: Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray HDI Stambuł 3:0 (25:17, 25:21, 26:24)

2026-02-18: Sporting Lizbona - Asseco Resovia 3:1 (25:22, 25:22, 19:25, 25:20)

2026-02-18: Volley Haasrode Leuven - Montpellier HSC VB 0:3 (21:25, 21:25, 22:25)

2026-02-18: Berlin Recycling Volleys - Sir Sicoma Monini Perugia 0:3 (17:25, 18:25, 20:25)

2026-02-18: Itas Trentino - Ziraat Bankkart Ankara 1:3 (20:25, 25:21, 21:25, 21:25)

2026-02-18: Knack Roeselare - Halkbank Ankara 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:19)

RM, Polsat Sport