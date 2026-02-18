Sporting - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Sporting - Asseco Resovia Rzeszów to środowe spotkanie siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał?

Czterech siatkarzy w białych koszulkach z czerwonymi akcentami, świętujących na boisku.
fot. PAP
Sporting - Asseco Resovia. Wynik meczu. Kto wygrał? Liga Mistrzów siatkówka dziś

Czas na siatkarską środę z europejskimi pucharami. Polscy kibice tej dyscypliny sportu będą mieli zobaczyć okazję aż... sześć meczów ekip z PlusLigi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Oto partnerki siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

 

W Pucharze Challenge zaprezentują się zawodnicy Norwida Częstochowa, a w Pucharze CEV - JSW Jastrzębskiego Węgla. W najważniejszych rozgrywkach, czyli siatkarskiej Lidze Mistrzów, o kolejne zwycięstwa powalczą natomiast Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin i Asseco Resovia Rzeszów.

 

Ekipa z Rzeszowa w ramach Ligi Mistrzów zmierzy się ze Sportingiem. Jaki będzie wynik?

Sporting - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Sporting - Asseco Resovia Rzeszów poznamy w środę. O tym, kto wygrał mecz Sporting - Asseco Resovia Rzeszów, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ASSECO RESOVIA RZESZÓWEUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Okiem Diabła. Bednorz
Zobacz także

Wielkie zmiany w siatkówce! Sprawdź, jakie przepisy mają wejść w życie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 