Sporting - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?
Sporting - Asseco Resovia Rzeszów to środowe spotkanie siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał?
Czas na siatkarską środę z europejskimi pucharami. Polscy kibice tej dyscypliny sportu będą mieli zobaczyć okazję aż... sześć meczów ekip z PlusLigi.
W Pucharze Challenge zaprezentują się zawodnicy Norwida Częstochowa, a w Pucharze CEV - JSW Jastrzębskiego Węgla. W najważniejszych rozgrywkach, czyli siatkarskiej Lidze Mistrzów, o kolejne zwycięstwa powalczą natomiast Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin i Asseco Resovia Rzeszów.
Ekipa z Rzeszowa w ramach Ligi Mistrzów zmierzy się ze Sportingiem. Jaki będzie wynik?
Wynik meczu Sporting - Asseco Resovia Rzeszów poznamy w środę. O tym, kto wygrał mecz Sporting - Asseco Resovia Rzeszów, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl