Derby Łodzi rozstrzygnięte! Jednostronna rywalizacja w Tauron Lidze

Ekipa Budowlanych rozpoczęła to spotkanie od mocnego uderzenia. Szybko wypracowała bardzo wysoką przewagę (11:4), a później ze spokojem kontynuowała grę. Siatkarki ŁKS-u nie miały nic do powiedzenia w pierwszej odsłonie i swoich szans musiały szukać w kolejnych partiach.

Drugi set również nie należał do najlepszych w ich wykonaniu. "Budowlane" tym razem nieco później rozpoczęły budowę swojej przewagi, ale pod koniec była ona równie okazała. Po niecałej godzinie było już 2:0.

W trzeciej odsłonie Budowlani, którzy tego dnia pełnili rolę gości, dopełnili dzieła. ŁKS zupełnie się pogubił i nie potrafił znaleźć rozwiązania na całkiem dobrze dysponowany zespół rywalek. Paulina Damaske i spółka postawiły kropkę nad "i" i pewnie zwyciężyły 3:0. Najlepszą zawodniczką tego spotkania była libero Justyna Łysiak.

To było trzecie z rzędu zwycięstwo Budowlanych nad ŁKS-em. Wcześniej siatkarki tego klubu okazały się lepsze w ósmej kolejce Tauron Ligi oraz Tauron Pucharze Polski.

ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź 0:3 (15:25, 15:25, 19:25)

ŁKS Commercecon Łódź: Regiane Bidias, Weronika Centka-Tietianiec, Thana Fayad, Angelika Gajer, Sonia Stefanik, Daria Szczyrba - Anna Pawłowska (libero) - Mariana Brambilla, Anna Obiała

PGE Budowlani Łódź: Rodica Buterez, Paulina Damaske, Alicja Grabka, Joanna Lelonkiewicz, Sasa Planinśec, Maja Storck - Justyna Łysiak (libero) - Bruna Honorio, Nadia Siuda