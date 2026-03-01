Derby Łodzi rozstrzygnięte! Jednostronna rywalizacja w Tauron Lidze

Karolina PotrykusSiatkówka

PGE Budowlani Łódź wygrali z ŁKS-em Commercecon Łódź 3:0 w spotkaniu 19. kolejki Tauron Ligi. MVP tego meczu wybrano Justyna Łysiak. Było to trzecie z rzędu zwycięstwo Budowlanych w starciu z ŁKS-em.

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź świętują zwycięstwo z radością na twarzach.
fot. PAP
Siatkarki PGE Budowlanych Łódź

Ekipa Budowlanych rozpoczęła to spotkanie od mocnego uderzenia. Szybko wypracowała bardzo wysoką przewagę (11:4), a później ze spokojem kontynuowała grę. Siatkarki ŁKS-u nie miały nic do powiedzenia w pierwszej odsłonie i swoich szans musiały szukać w kolejnych partiach.

 

ZOBACZ TAKŻE: 32:32! Niezwykłe starcie liderów w meczu PlusLigi

 

Drugi set również nie należał do najlepszych w ich wykonaniu. "Budowlane" tym razem nieco później rozpoczęły budowę swojej przewagi, ale pod koniec była ona równie okazała. Po niecałej godzinie było już 2:0.

 

W trzeciej odsłonie Budowlani, którzy tego dnia pełnili rolę gości, dopełnili dzieła. ŁKS zupełnie się pogubił i nie potrafił znaleźć rozwiązania na całkiem dobrze dysponowany zespół rywalek. Paulina Damaske i spółka postawiły kropkę nad "i" i pewnie zwyciężyły 3:0. Najlepszą zawodniczką tego spotkania była libero Justyna Łysiak.

 

To było trzecie z rzędu zwycięstwo Budowlanych nad ŁKS-em. Wcześniej siatkarki tego klubu okazały się lepsze w ósmej kolejce Tauron Ligi oraz Tauron Pucharze Polski.

 

ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź 0:3 (15:25, 15:25, 19:25)

 

ŁKS Commercecon Łódź: Regiane Bidias, Weronika Centka-Tietianiec, Thana Fayad, Angelika Gajer, Sonia Stefanik, Daria Szczyrba - Anna Pawłowska (libero) - Mariana Brambilla, Anna Obiała

 

PGE Budowlani Łódź: Rodica Buterez, Paulina Damaske, Alicja Grabka, Joanna Lelonkiewicz, Sasa Planinśec, Maja Storck - Justyna Łysiak (libero) - Bruna Honorio, Nadia Siuda

 

Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Itas Trentino - Sir Susa Scai Perugia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 