Liga Mistrzów: Asseco Resovia Rzeszów – Knack Roeselare. Wynik meczu. Kto wygrał?
W środę dwa polskie kluby powalczą w ramach rundy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów. Asseco Resovia zmierzy się z belgijskim Knack Roeselare, natomiast PGE Projekt Warszawa podejmie włoskiego giganta, Itas Trentino.
Czy Resovia wywalczy sobie zaliczkę przed rewanżowym starciem w Belgii?
Asseco Resovia - Knack Roeselare. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Asseco Resovia Rzeszów - Knack Roeselare poznamy w środę 4 marca. O tym, kto wygrał mecz Ligi Mistrzów, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl
