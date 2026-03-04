Liga Mistrzów: Asseco Resovia Rzeszów – Knack Roeselare. Wynik meczu. Kto wygrał?

Robert MurawskiSiatkówka

Asseco Resovia – Knack Roeselare to mecz w ramach rundy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał?

Siatkarz w akcji podczas meczu, unoszący piłkę do zagrywki.
fot. PAP
W środę dwa polskie kluby powalczą w ramach rundy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów. Asseco Resovia zmierzy się z belgijskim Knack Roeselare, natomiast PGE Projekt Warszawa podejmie włoskiego giganta, Itas Trentino.

 

Czy Resovia wywalczy sobie zaliczkę przed rewanżowym starciem w Belgii?

Asseco Resovia - Knack Roeselare. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Asseco Resovia Rzeszów - Knack Roeselare poznamy w środę 4 marca. O tym, kto wygrał mecz Ligi Mistrzów, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

