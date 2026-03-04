Wyniki meczów play-off Ligi Mistrzów siatkarzy. Kto przybliżył się do ćwierćfinału?

Asseco Resovia o miejsce w ćwierćfinale walczy z Knack Roeselare. W pierwszym spotkaniu u siebie pewnie pokonała belgijski klub 3:0. Rewanżowe starcie odbędzie się w czwartek 12 marca w Belgii. Lepszy z tej pary zagra w ćwierćfinale z Ziraat Bankkart Ankara.

Siatkarze PGE Projektu Warszawa przegrali na Torwarze z Itas Trentino 2:3 po meczu, w którym gra obu ekip mocno falowała. Rewanż zostanie rozegrany w środę 11 marca w Trydencie. Zwycięzca rywalizacji w ćwierćfinale zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin.

W trzeciej parze play-off hiszpański Guaguas Las Palmas powalczy z Montpellier HSC VB z Francji. Lepsza drużyna z tej pary w ćwierćfinale zagra z broniącą trofeum drużyną Sir Sicoma Monini Perugia.

Wyniki meczów rundy play-off Ligi Mistrzów siatkarzy 2026:

2026-03-04: Asseco Resovia – Knack Roeselare 3:0 (25:16, 25:20, 25:18)

2026-03-04: PGE Projekt Warszawa – Itas Trentino 2:3 (11:25, 25:17, 25:27, 25:19, 8:15)

2026-03-05: Guaguas Las Palmas – Montpellier HSC VB (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Extra 2).

RM, Polsat Sport