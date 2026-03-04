Liga Mistrzów: PGE Projekt Warszawa - Itas Trentino. Wynik meczu. Kto wygrał?
Projekt Warszawa - Itas Trentino to mecz w ramach rundy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał?
Liga Mistrzów: PGE Projekt Warszawa - Itas Trentino. Wynik meczu. Kto wygrał?
W środę dwa polskie kluby powalczą w ramach rundy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów. Asseco Resovia zmierzy się z belgijskim Knack Roeselare, natomiast PGE Projekt Warszawa podejmie włoskiego giganta, Itas Trentino.
Oto partnerki siatkarzy PGE Projektu Warszawa. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)
Czy Projekt wywalczy sobie zaliczkę przed rewanżowym starciem we Włoszech?
Projekt Warszawa - Itas Trentino. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - Itas Trentino poznamy w środę 4 marca. O tym, kto wygrał mecz Ligi Mistrzów, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona. Skrót meczu