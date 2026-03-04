Liga Mistrzów: PGE Projekt Warszawa - Itas Trentino. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Projekt Warszawa - Itas Trentino to mecz w ramach rundy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał?

Dwóch siatkarzy w białych strojach obejmuje się, jeden z nich całuje drugiego w czoło. Na pierwszym planie po prawej stronie widać twarz trzeciego siatkarza w białej koszulce.
fot. PAP
Liga Mistrzów: PGE Projekt Warszawa - Itas Trentino. Wynik meczu. Kto wygrał?

W środę dwa polskie kluby powalczą w ramach rundy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów. Asseco Resovia zmierzy się z belgijskim Knack Roeselare, natomiast PGE Projekt Warszawa podejmie włoskiego giganta, Itas Trentino.

 

Oto partnerki siatkarzy PGE Projektu Warszawa. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

 

Czy Projekt wywalczy sobie zaliczkę przed rewanżowym starciem we Włoszech?

Projekt Warszawa - Itas Trentino. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - Itas Trentino poznamy w środę 4 marca. O tym, kto wygrał mecz Ligi Mistrzów, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona. Skrót meczu
Zobacz także

Perugia z Superpucharem Włoch! Świetny mecz zespołu Semeniuka

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 