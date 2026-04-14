El. MŚ 2027 kobiet. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Reprezentacja Francji w ubiegłym miesiącu pewnie pokonała Polskę aż 4:1. Bohaterką została wówczas Sakina Karchaoui, która strzeliła dwa gole.

Nasza drużyna musiała jednak całą drugą połowę grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla Nadii Krezyman. Francuzki zmierzą się teraz z Holandią, która jest niepokonana od sześciu spotkań.

Do gry wracają również Hiszpanki. Po marcowych wygranych z Islandią oraz Ukrainą zagrają z reprezentacją Anglii. Będzie to szansa na rewanż za ubiegłoroczny finał mistrzostw Europy, w którym angielskie zawodniczki zwyciężyły po rzutach karnych.

Z kolei reprezentacja Niemiec, która w marcu pewnie wygrała ze Słowenią (5:0) oraz Norwegią (4:0), zmierzy się z Austrią.

W trzech ostatnich bezpośrednich starciach Niemki dosłownie przejechały się po rywalkach - 4:0, 4:1 oraz 6:0. Ten ostatni mecz odbył się w czerwcu w Lidze Narodów na stadionie w Wiedniu.

El. MŚ 2027 kobiet. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:

Holandia - Francja - godz. 20:35. Transmisja: Polsat Sport 1.

Anglia - Hiszpania - godz. 19:55. Transmisja: Polsat Sport 2.

Niemcy - Austria - godz. 18:05. Transmisja: Polsat Sport 3.

Wszystkie spotkania będą również transmitowane w internecie na platformie Polsat Box Go.