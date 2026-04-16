Polacy grają w Europie! Kto może wystąpić w ćwierćfinałach LE i LK?

W czwartek rozegrane zostaną rewanżowe mecze ćwierćfinałów Ligi Europy i Ligi Konferencji. To oznacza, że już dzisiaj dowiemy się, które ekipy zapewnią sobie awans do kolejnego etapu rywalizacji na arenie międzynarodowej. Kto z polskich piłkarzy może pojawić się na murawie w czwartkowy wieczór?

Na pewno z uwagą należy śledzić mecz Nottingham Forest - FC Porto. Przypomnijmy, że w portugalskiej ekipie występuje trzech Polaków: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Chociaż miejsce dwóch pierwszych wymienionych piłkarzy w składzie ekipy "Smoków" jest praktycznie pewne, to Pietuszewski na pewno nie weźmie udziału w czwartkowym meczu. Były zawodnik Jagiellonii Białystok nie został bowiem zgłoszony do rywalizacji w europejskim pucharze. Pierwszy mecz tej rywalizacji zakończył się remisem 1:1.

Polscy kibice z zainteresowaniem mogą obserwować także spotkanie Aston Villa - Bologna. Już wiadomo, że w tym starciu nie wystąpi Łukasz Skorupski, który już od kilku sezonów jest bramkarzem numer jeden we włoskiej ekipie. Golkiper bowiem nadal zmaga się z kontuzją. Na murawie może pojawić się natomiast Matty Cash. W lepszych nastrojach do czwartkowego meczu przystępować będą zawodnicy angielskiej ekipy, którzy wygrali premierową konfrontację 3:1.

Co natomiast z ćwierćfinałami Ligi Konferencji? W tym przypadku mamy do czynienia z jednym "polskim" meczem, a chodzi o starcie RC Strasbourg - 1.FSV Mainz 05. Jednym z pewnych elementów w niemieckiej ekipie jest bowiem Kacper Potulski. Obrońca w tym sezonie wystąpił w ośmiu meczach Ligi Konferencji. Piłkarzem RC Strasbourg jest za to Maximillian Oyedele, który na swoim koncie ma już występ w seniorskiej reprezentacji Polski. Zespół z Niemiec prowadzi w tym dwumeczu 2:0.

Plan transmisji meczów rewanżowych w ćwierćfinale Ligi Europy:

Celta Vigo - SC Freiburg godz. 18:35 (Polsat Sport Premium 2)

Studio Ligi Europy godz. 19:00 (Polsat Sport Premium 1)

Nottingham Forest - FC Porto godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 1)

Aston Villa - Bolonia godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 2)

Real Betis - SC Braga godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 1)

Plan transmisji meczów rewanżowych w ćwierćfinale Ligi Konferencji:

AZ Alkmaar - Szachtar Donieck godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 1)

Fiorentina - Crystal Palace godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 2)

RC Strasbourg - FSV Mainz godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 3)

AEK Ateny - Rayo Vallecano godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 4)

Wszystkie mecze również do obejrzenia na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport