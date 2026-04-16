Rozbiór Jastrzębskiego Węgla trwa. Klub pożegnał reprezentanta Polski
Maksymilian Granieczny nie jest już siatkarzem JSW Jastrzębskiego Węgla. Klub, który nie przystąpi do kolejnego sezonu PlusLigi, opublikował nagranie żegnające młodego libero reprezentacji Polski.
Informację o odejściu 20-latka z zespołu przekazano w mediach społecznościowych drużyny.
"Po sezonie 2025/2026 z naszym Klubem żegna się jeden z największych talentów wyszkolonych w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, a w minionym sezonie nasz podstawowy libero Maksymilian Granieczny. Dziękujemy za wszystko, Maks" - napisano pod filmem z udziałem Graniecznego.
Wcześniej z klubem pożegnali się m.in. Łukasz Kaczmarek, Anton Brehme i Benjamin Toniutti. W kolejnych dniach spodziewać można się kolejnych ogłoszeń.
JSW Jastrzębski Węgiel nie zagra w następnym sezonie PlusLigi z powodów finansowych. Istnieje duża szansa, że mieście wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski będzie występował Barkom Każany Lwów.
Granieczny to mistrz Polski (2023) oraz zdobywca drugiego miejsca w Lidze Mistrzów (2023). Z reprezentacją Polski wywalczył złoto Ligi Narodów (2025) i brązowy medal mistrzostw świata (2025).