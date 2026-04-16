Rozbiór Jastrzębskiego Węgla trwa. Klub pożegnał reprezentanta Polski

Informację o odejściu 20-latka z zespołu przekazano w mediach społecznościowych drużyny.



"Po sezonie 2025/2026 z naszym Klubem żegna się jeden z największych talentów wyszkolonych w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, a w minionym sezonie nasz podstawowy libero Maksymilian Granieczny. Dziękujemy za wszystko, Maks" - napisano pod filmem z udziałem Graniecznego.

Wcześniej z klubem pożegnali się m.in. Łukasz Kaczmarek, Anton Brehme i Benjamin Toniutti. W kolejnych dniach spodziewać można się kolejnych ogłoszeń.

JSW Jastrzębski Węgiel nie zagra w następnym sezonie PlusLigi z powodów finansowych. Istnieje duża szansa, że mieście wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski będzie występował Barkom Każany Lwów.

Granieczny to mistrz Polski (2023) oraz zdobywca drugiego miejsca w Lidze Mistrzów (2023). Z reprezentacją Polski wywalczył złoto Ligi Narodów (2025) i brązowy medal mistrzostw świata (2025).

