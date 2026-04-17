Działo się! Zobacz najładniejsze gole ćwierćfinałów Ligi Europy i Ligi Konferencji (WIDEO)

W czwartek dowiedzieliśmy się, które ekipy awansowały do półfinałów europejskich pucharów - Ligi Europy i Ligi Konferencji. Już na tym etapie zmagań z LE pożegnało się FC Porto, w składzie którego zagrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Były defensor Lecha Poznań szybko wyleciał z boiska z powodu czerwonej kartki, a Porto przegrało 0:1 i odpadło po dwumeczu z Nottingham Forest.

Liga Europy. Pary półfinałowe

W półfinale dojdzie do angielskiego starcia - Nottingham zmierzy się z Aston Villą, z Matty Cashem w składzie.

Półfinały Ligi Europy odbędą się 30 kwietnia i 7 maja. Finał w Stambule zaplanowano na 20 maja. Zwycięzca rozgrywek w przyszłym sezonie wystąpi w Lidze Mistrzów.

10 najładniejszych goli ćwierćfinałów Ligi Europy 2025/2026:

Jeśli chodzi o Ligę Konferencji, awans wywalczył Szachtar Donieck. Ukraińska ekipa swój domowy półfinał rozegra w Krakowie.

Liga Konferencji UEFA. Pary półfinałowe

W półfinałach Szachtar zmierzy się z Crystal Palace, a pierwszy mecz w Krakowie rozegrany zostanie 30 kwietnia. Tego samego dnia w drugiej parze Rayo Vallecano podejmie RC Strasbourg.

10 najładniejszych goli ćwierćfinałów Ligi Konferencji 2025/2026:

