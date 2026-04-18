Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin awansowały do finału PlusLigi i powalczą o złoty medal mistrzostw Polski. Drużynom pokonanym w półfinałach pozostała rywalizacja o trzecie miejsce.

O brązowy medal powalczą PGE Projekt Warszawa i Asseco Resovia. Drużyna ze stolicy zajęła drugie miejsce w tabeli fazy zasadniczej. W ćwierćfinale wyeliminowała JSW Jastrzębski Węgiel, ale w półfinale uległa Bogdance. Rzeszowianie w tabeli pierwszej części sezonu uplasowali się na czwartym miejscu. W 1/4 finału ograli Indykpol AZS Olsztyn, ale w półfinale zatrzymała ich ekipa z Zawiercia.

Rywalizacja o trzecie miejsce toczyć się będzie do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego spotkania będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli PGE Projekt Warszawa.

Transmisje meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

PlusLiga - terminarz meczów o trzecie miejsce:

2026-04-25: PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów (sobota, godzina 17.30)

2026-04-29: Asseco Resovia Rzeszów – PGE Projekt Warszawa (środa, godzina 20.00)

2026-05-02: PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów (sobota)

2026-05-06: Asseco Resovia Rzeszów – PGE Projekt Warszawa (środa - ewentualnie)

2026-05-09: PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów (sobota - ewentualnie).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport