UFC w Winnipeg. Wyniki i skróty walk

Krystian NatońskiSporty walki

Za nami kolejna gala UFC. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w kanadyjskim Winnipeg w walce wieczoru Mike Mallot zmierzył się z Gilbertem Burnsem. Przedstawiamy wyniki gali.

Zawodnik MMA Mike Malott w geście pozdrowienia, otoczony przez ring girls.
fot. YouTube/UFC
Gilbert Burns przegrał i zakończył karierę

W karcie głównej pojawiło się sześć pojedynków. Tym razem zabrakło reprezentanta Polski. W walce wieczoru Malott zmierzył się z Burnsem. Kanadyjczyk wykorzystał wsparcie domowej publiczności i wygrał przez TKO w trzeciej rundzie, zbliżając się tym samym do pojedynku o tytuł w wadze półśredniej. Warto podkreślić, że Burns po tej potyczce zadeklarował zakończenie kariery. 39-latek występował w oktagonie UFC od ponad dekady.

 

W innych pojedynkach Charles Jourdan pokonał Kylera Phillipsa, natomiast Jai Herbert okazał się lepszy od Mandeli Nallo. Na karcie głównej znalazł się jeden pojedynek kobiet, w którym Jasmine Jasudavicius pokonała Karinę Silvę.

Wyniki UFC w Winnipeg (karta główna):

Mike Malott pokonał Gilberta Burnsa przez TKO w trzeciej rundzie (2:08)

Charles Jourdan pokonał Kylera Phillipsa przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)

Jai Herbert pokonał Mandela Nallo przez TKO w pierwszej rundzie (2:05)

Jasmine Jasudavicius pokonała Karine Silvę przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)

Gauge Young pokonał Thiago Moisesa przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 29-28)

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
GILBERT BURNSMIKE MALOTTMMASPORTY WALKIUFC
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 