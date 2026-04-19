UFC w Winnipeg. Wyniki i skróty walk
Za nami kolejna gala UFC. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w kanadyjskim Winnipeg w walce wieczoru Mike Mallot zmierzył się z Gilbertem Burnsem. Przedstawiamy wyniki gali.
UFC w Winnipeg: Thiago Moises - Gauge Young
UFC w Winnipeg: Jai Herbert - Mandela Nallo
UFC w Winnipeg: Jasmine Jasudavicius - Karine Silva
UFC w Winnipeg: Kyler Phillips - Charles Jourdain
UFC w Winnipeg: Gilbert Burns - Mike Malott
W karcie głównej pojawiło się sześć pojedynków. Tym razem zabrakło reprezentanta Polski. W walce wieczoru Malott zmierzył się z Burnsem. Kanadyjczyk wykorzystał wsparcie domowej publiczności i wygrał przez TKO w trzeciej rundzie, zbliżając się tym samym do pojedynku o tytuł w wadze półśredniej. Warto podkreślić, że Burns po tej potyczce zadeklarował zakończenie kariery. 39-latek występował w oktagonie UFC od ponad dekady.
W innych pojedynkach Charles Jourdan pokonał Kylera Phillipsa, natomiast Jai Herbert okazał się lepszy od Mandeli Nallo. Na karcie głównej znalazł się jeden pojedynek kobiet, w którym Jasmine Jasudavicius pokonała Karinę Silvę.
Wyniki UFC w Winnipeg (karta główna):
Mike Malott pokonał Gilberta Burnsa przez TKO w trzeciej rundzie (2:08)
Charles Jourdan pokonał Kylera Phillipsa przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)
Jai Herbert pokonał Mandela Nallo przez TKO w pierwszej rundzie (2:05)
Jasmine Jasudavicius pokonała Karine Silvę przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)
Gauge Young pokonał Thiago Moisesa przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 29-28)