Wisła nadal w grze o mistrzostwo! Koniec marzeń w Niecieczy?

Goście przystąpili do tego meczu bez kluczowego napastnika - Deniego Juricia, który zmaga się z kontuzją. Miejsce na ławce rezerwowych zajął najlepszy strzelec zespołu - Łukasz Sekulski.

Trener Mariusz Misiura wstawił na środek ataku Giannisa Niarchosa. Grek w 11. minucie miał okazję, aby zdobyć bramkę. Dion Gallapeni wyłożył mu piłkę w polu karnym, lecz napastnik Wisły strzelił nad poprzeczką.

W odpowiedzi Morgan Fassbender sprawił trochę problemów Rafałowi Leszczyńskiemu z obroną jego strzału. Potem jeszcze lepszą szansę miał Jesus Jimenez, lecz jego dobitka była zbyt lekka i bramkarz Wisły zdołał złapać piłkę.

W 20. minucie Jimenez dośrodkował wprost na głowę Fassbendera. Niemiec uderzył piłkę mało precyzyjnie i dobrze ustawiony Leszczyński pewnie ją wyłapał.

W 37. minucie Wisła objęła prowadzenie. Dominik Kun dośrodkował z prawego skrzydła, a Wiktor Nowak, który w tym meczu został ustawiony jako napastnik, strzałem głową pokonał Adriana Chovana. To był czwarty gol Nowaka w sezonie i czwarta asysta Kuna.

Goście poszli za ciosem i w następnej akcji zdobyli drugą bramkę. Po podaniu Daniego Pacheco Żan Rogelj pięknym strzałem w górny róg umieścił piłkę w siatce.

Na początku drugiej połowy szansę na podwyższenie prowadzenia miał Niarchos, ale nie zdołał pokonać Chovana w sytuacji sam na sam.

Grek nie pomylił się w 51. minucie i po znakomitym dośrodkowaniu Gallapeniego strzałem głową zdobył swoją pierwszą bramkę na boiskach ekstraklasy. Wisła po raz pierwszy w tym sezonie zdobyła trzy bramki w meczu wyjazdowym.

Potem goście w pełni kontrolowali grę. W 82. minucie kolejnego gola dla gości mógł strzelić Nemanja Mijusković, lecz Chovan wykazał się dobrym refleksem.

W końcówce gospodarze zdobyli honorową bramkę, gdy Kamil Zapolnik skorzystał z dośrodkowania Damiana Hilbrychta i strzałem głową ustalił wynik meczu.

Dzięki tej wygranej Wisła awansowała na trzecie miejsce w tabeli. Bruk-Bet jest ostatni i ma już tylko teoretyczne szanse na utrzymanie.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Płock 1:3 (0:2)

Bramki: 0:1 Wiktor Nowak (37-głową), 0:2 Żan Rogelj (39), 0:3 Giannis Niarchos (51-głową), 1:3 Kamil Zapolnik (88-głową)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Adrian Chovan - Lucas Masoero, Artem Putiwcew (57. Arkadiusz Kasperkiewicz), Miłosz Matysik - Damian Hilbrycht, Maciej Ambrosiewicz, Sergio Guerrero (67. Dominik Biniek), Radu Boboc - Morgan Fassbender (57. Igor Strzałek), Kamil Zapolnik, Jesus Jimenez (57. Ivan Durdov)

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcus Haglind-Sangre, Marcin Kamiński, Nemanja Mijusković - Żan Rogelj, Dominik Kun (61. Kevin Custović), Kyriakos Savvidis (69. Tomas Tavares), Dani Pacheco (90+2. Matwiej Bochno), Dion Gallapeni (61. Quentin Lecoeuche) - Giannis Niarchos (69. Dominik Sarapata), Wiktor Nowak

Żółta kartka - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Sergio Guerrero, Dominik Biniek

Sędzia: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn) Widzów: 3 788

KN, PAP