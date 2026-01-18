Wyjątkowy ranking WTA! Co z Igą Świątek?

Iga Świątek

W czołówce światowego rankingu tenisistek, wyjątkowo opublikowanego w niedzielę z powodu rozpoczynającego się Australian Open, nie zaszły zmiany. Nadal prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka, przed Igą Świątek i Amerykanką Coco Gauff.

Dwie polskie tenisistki: Magda Linette trzyma rakietę tenisową, a Iga Świątek trzyma trofeum.
fot. AFP
Aryna Sabalenka, Iga Świątek

Magda Linette awansowała z 53. na 50. miejsce, a kolejne w zestawieniu Polki nie zmieniły pozycji. 57. jest Magdalena Fręch, 134. Linda Klimovicova, 135. Katarzyna Kawa, a 145. Maja Chwalińska.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 18 stycznia 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10990 pkt
2. (2) Iga Świątek (Polska) 8328
3. (3) Coco Gauff (USA) 6423
4. (4) Amanda Anisimova (USA) 6320
5. (5) Jelena Rybakina (Kazachstan) 5850
6. (6) Jessica Pegula (USA) 5453
7. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) 4731
8. (7) Jasmine Paolini (Włochy) 4267
9. (9) Madison Keys (USA) 4111
10. (10) Belinda Bencic (Szwajcaria) 3512
...
50. (53) Magda Linette (Polska) 1157
57. (57) Magdalena Fręch (Polska) 1093
134. (134) Linda Klimovicova (Polska) 538
135. (135) Katarzyna Kawa (Polska) 537
145. (145) Maja Chwalińska (Polska) 503

KP, PAP
IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
