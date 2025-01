Keys pokonała Świątek, a później wypaliła w wywiadzie. "Ułożyć sobie w głowie"

Udział w półfinale będącej na 19. miejscu w rankingu WTA Keys był nie lada niespodzianką. Faworytką tego pojedynku była Świątek, a wielu kibiców już zacierało ręce na jej finałowe starcie z Aryną Sabalenką. Sport kolejny raz pokazał jednak, że potrafi mieć nieprzewidywalne oblicze.

Już pierwszy set pokazał, że Świątek czeka bardzo trudne zadanie. Polka wygrała, ale dopiero 7:5. W drugiej odsłonie Amerykanka pokazała wielką klasę, pozwalając naszej tenisistce na zdobycie zaledwie gema. Niesamowite emocje zaczęły się od trzeciej partii. W niej Świątek miała już piłkę meczową w górze, której jednak nie potrafiła wykorzystać. W konsekwencji kibice byli świadkami super tiebreaka.

Decydująca odsłona była prawdziwą bitwą na nerwy i utrzymanie kondycji fizycznej. Do tego doszły wielkie umiejętności obu zawodniczek. Wymiana ciosów była fenomenalna. Przez większość tego seta przewaga była po stronie Świątek, ale Keys rzutem na taśmę doprowadziła do remisu, a następnie wykorzystała piłkę meczową przy serwisie Polki.

- Próbuję to wszystko ułożyć sobie w głowie. Jestem w finale. Nawet przegrywając pierwszego seta, wiedziałam, że gram lepiej. To pomogło mi wygrać drugiego seta. Ten mecz to była bitwa. Obie napędzałyśmy się nawzajem. Końcówka to była wojna nerwów i cieszę się, że ja ją wygrałam. Dla mnie finał w sobotę to odległa przyszłość. Chcę cieszyć się tą chwilą - zaznaczyła Amerykanka tuż po meczu.

Dla 29-latki to drugi w karierze finał Wielkiego Szlema. W 2017 roku dotarła do finału US Open. W 2015 oraz 2022 roku doszła do półfinału Australian Open, natomiast w 2018 roku awansowała do półfinału French Open.

Polsat Sport