Godziny do meczu Barcelony, a Hiszpanie ogłaszają. Znakomite wieści dla Polaków

Przed ostatnią kolejką Ligi Mistrzów tylko dwa kluby są już pewne bezpośredniego awansu do 1/8 finału. To Liverpool, a także FC Barcelona. Inne zespoły walczą o znalezienie się w czołowej ósemce, a jeszcze inne - o załapanie się na lokaty 9-24, które dają przepustkę do barażów.

Pomimo komfortowej sytuacji w tabeli, Hansi Flick - według najświeższych doniesień hiszpańskich mediów - nie zamierza odpuszczać ostatniego meczu fazy ligowej. Wręcz przeciwnie - Niemiec ma wystawić najmocniejsze zestawienie i walczyć o przekonujące zwycięstwo.



Flick potwierdził już, że w bramce stanie Wojciech Szczęsny.



- Moim zadaniem jest podejmowanie decyzji. To dwaj świetni bramkarze, ale moim wyborem jest "Tek". Staram się robić to, co jest najlepsze dla drużyny - powiedział Flick na konferencji prasowej.



To nie koniec dobrych informacji dla polskich kibiców. Hiszpańskie dzienniki, przewidując skład Barcelony na mecz z Atalantą, zgodnie umieszczają w nim drugiego z naszych rodaków - Roberta Lewandowskiego.



Prognozowany skład Barcelony na mecz z Atalantą: Szczęsny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Casado, Pedri, Gavi - Yamal, Lewandowski, Raphinha.



Początek meczu FC Barcelona - Atalanta BC o godzinie 21:00.