Kuriozum w Hiszpanii. Barcelona namawiana do... porażki w Lidze Mistrzów

W fazie ligowej Ligi Mistrzów została już tylko jedna kolejka. Z awansu do 1/8 finału może cieszyć się już FC Barcelona, natomiast pewni swego wciąż nie są piłkarze Realu Madryt. Z tego powodu jeden z analityków klubu ze stolicy Katalonii namawia "Blaugranę" do... porażki, aby utrudnić "Królewskim" realizację celu.

Czy Barcelona pokusi się o wdrożenie w życie aż tak misternego planu? Jeden z analityków tego klubu, którego profil na platformie "X" obserwuje niespełna pół miliona użytkowników, pokusił się o kontrowersyjny pomysł.

"Flick powinien celowo doprowadzić do porażki swojego zespołu z Atalantą, tak aby Real nie mógł skończyć fazy ligowej Ligi Mistrzów w pierwszej ósemce, przez co musiałby grać w 1/16 finału tych rozgrywek. A to z kolei zwiększyłoby jego poziom zmęczenia i Barcelona miałaby z tego korzyść w La Liga" - zaznacza.

Przypomnijmy, że po reformie rozgrywek Champions League, wszystkie drużyny w niej uczestniczące znajdują się w jednej tabeli punktowej. Osiem najlepszych ekip po ośmiu kolejkach otrzymuje bezpośredni awans do 1/8 finału, podczas gdy zespoły z miejsc 9-24 grają w 1/16 finału.

Atalanta to jeden z rywali Realu w walce o "ósemkę". Piłkarze z Bergamo z dorobkiem 14 punktów zajmują siódme miejsce. Madrytczycy plasują się na 16. lokacie z 12 "oczkami".

Warto jednak podkreślić, że nawet porażka Barcelony z Atalantą wcale nie oznacza, że Real straci szansę na bezpośrednią promocję do 1/8 finału. Dużo też zależy od wyniku ósmego w tabeli Bayeru Leverkusen, który jednak zagra u siebie ze znacznie niżej notowaną Spartą Praga. "Królewscy" z kolei zmierzą się na wyjeździe z Brest. Przed nimi są jeszcze z punktem przewagi Aston Villa, AS Monaco, Feyenoord, Lille, Brest oraz mające taki sam dorobek Borussia Dortmund i Bayern Monachium.

Real musi zatem liczyć na szczęśliwy splot wydarzeń, ale jednocześnie samemu zapewnić sobie wygraną we Francji. Sugestie o intencjonalnej porażce Barcelony wywierają dodatkową presję na podopiecznych Flicka. Jeżeli bowiem jego zespół faktycznie przegra, wówczas nie zabraknie teorii spiskowych, które hiszpańskie media sportowe uwielbiają. Aczkolwiek niewykluczone, że niemiecki menedżer postawi tego dnia na zamienników. W bramce "Dumy Katalonii" nie powinno zabraknąć Wojciecha Szczęsnego.

Ostatnia kolejka fazy ligowej odbędzie się we środę 29 stycznia.

Polsat Sport