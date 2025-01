Lewandowski wciąż głodny sukcesów. "Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa"

Robert Lewandowski miał znakomity rok w barwach "Dumy Katalonii", zdobywając aż 40 bramek w roku kalendarzowym. Polak poprowadził swój zespół do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów oraz Pucharu Króla, finału Superpucharu Hiszpanii, a także zdobył wicemistrzostwo Hiszpanii, ustępując jedynie Realowi Madryt. Kapitan reprezentacji Polski podczas swojego wystąpienia podzielił się osobistymi refleksjami oraz podziękowaniami, które ukazały jego wdzięczność wobec osób wspierających go na różnych etapach kariery. Poruszył również kwestie, które nabierają dla niego szczególnego znaczenia wraz z upływem czasu.

- Dziękuję, Mamo, za wprowadzenie. Pamiętam, jak odbierałem tę nagrodę po raz pierwszy – to było wyjątkowe przeżycie. Każde takie wyróżnienie napełnia mnie ogromną dumą i radością. Cieszę się, że po raz kolejny mam okazję zostać uhonorowany. Pragnę podziękować wszystkim trenerom oraz kolegom z drużyn, z którymi miałem zaszczyt współpracować. To dzięki nim rozwijam swoje umiejętności i stale podnoszę poprzeczkę. Ogromne podziękowania kieruję również do mojej rodziny, a w szczególności do mojej żony. Ich codzienne wsparcie i poświęcenie są dla mnie niewyczerpanym źródłem motywacji. Jestem im za to niezmiernie wdzięczny. Z wiekiem człowiek staje się bardziej sentymentalny i zaczyna dostrzegać rzeczy, które wcześniej umykały jego uwadze. Po treningach w Barcelonie każdego dnia spotykam polskich kibiców. Ich obecność i wsparcie mają dla mnie ogromne znaczenie. Często to właśnie oni podnosili mnie na duchu w trudniejszych chwilach, pomagając mi obrać właściwy kierunek w karierze. Dziękuję im za to z całego serca – ich wsparcie jest dla mnie nieocenione - powiedział "Lewy".

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski Piłkarzem Roku 2024 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna"

Lewandowski odniósł się do swojej imponującej kariery i wieku, podkreślając, że mimo upływu lat wciąż ma ambitne plany na przyszłość. Piłkarz z dumą skomentował swoje osiągnięcia i jasno zadeklarował, że nie zamierza zwalniać tempa.

- Jak wspomniał Pan Roman Kosecki, to już moja trzynasta nagroda w historii tego plebiscytu, ale zapewniam, że nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Jestem dumny z tego, ile mam lat – rocznikowo 37 – i nie wstydzę się tego. Znajduję się w miejscu, w którym chcę być, i moim celem jest pokazanie, że wiek to tylko liczba. Wciąż mogę osiągać takie same sukcesy, jak te sprzed kilku lat. Mam ogromną chęć kontynuować grę, a uśmiech, który towarzyszy mi na treningach i podczas meczów, nie schodzi z mojej twarzy. Nadal pragnę rywalizować i zdobywać kolejne trofea - zadeklarował Lewandowski.

Prowadzący galę Bożydar Iwanow zapytał kapitana reprezentacji Polski, czy rozważa zmianę klubu, nawiązując do pojawiających się pogłosek o możliwym transferze "Lewego" do jednej z drużyn z Arabii Saudyjskiej. Według katalońskiego dziennika "El Nacional" Lewandowski może wkrótce opuścić Barcelonę. Piłkarz miał otrzymać oferty gry od dwóch zespołów z Rijadu – Al-Nassr i Al-Hilal.

- Czuję się bardzo dobrze w Barcelonie – zarówno w klubie, jak i wśród kibiców. Jestem szczęśliwy i nie rozważam innych miejsc, w których mógłbym grać - zakończył napastnik.

Cały wywiad poniżej: