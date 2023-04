AC Milan wygrał pierwsze ćwierćfinałowe starcie Ligi Mistrzów z SSC Napoli 1:0. Do zwycięstwa na San Siro w Mediolanie wystarczyła bramka Ismaela Bennacera z 40. minuty. Piotr Zieliński spędził na murawie 81 minut. Rewanż odbędzie się 18 kwietnia w Neapolu.

Obydwa zespoły spotkały się 2 kwietnia w meczu Serie A. Mediolańczycy wygrali wtedy aż 4:0 i napędzili rywalom z Neapolu stracha przed starciem w Lidze Mistrzów. Dwa gole w tamtym spotkaniu zdobył Rafael Leao, a do siatki trafili też Brahim Diaz i Alexis Saelemaekers.

Neapolitańczycy przystąpili do spotkania z Piotrem Zielińskim w składzie i Eljifem Elmasem na pozycji napastnika. Macedończyk zagrał w ataku w związku z urazami Victora Osimhena oraz Giovanniego Simeone. Mimo problemów kadrowych to goście w pierwszych minutach sprawiali lepsze wrażenie. Do siatki mógł trafić np. Zieliński, ale świetnie między słupkami spisywał się Mike Maignan.

Z biegiem czasu coraz groźniejsze były ataki Milanu. W 40. minucie Brahim Diaz świetnie zabrał się z piłką w środku pola, mijając przy okazji dwóch rywali. Podał do Rafaela Leao, który obsłużył Ismaela Bennacera, a Algierczyk wykończył akcję gospodarzy. Mediolańczycy do przerwy mogli prowadzić nawet wyżej, ale po strzale Simona Kjaera piłka trafiła tylko w poprzeczkę.

Druga połowa była rwana w wykonaniu obydwu drużyn, a z biegiem czasu zawodnikom zaczynało brakować cierpliwości. Na 15 minut przed końcem boisko przedwcześnie musiał opuścić Zambo Anguissa, który w ciągu kilku minut zebrał dwie żółte kartki i osłabił swoją ekipę. Mimo to, goście mieli okazję, żeby wyrównać w 87. minucie, ale Maignan tym razem świetnie obronił strzał Di Lorenzo. Milan triumfował 1:0.

Rewanż odbędzie się 18 kwietnia w Neapolu.

AC Milan - SSC Napoli 1:0 (1:0)

Bramka: Bennacer 40

AC Milan: Mike Maignan - Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Theo Hernandez - Rade Krunić, Sandro Tonali - Brahim Diaz (80. Ante Rebić), Ismael Bennacer (67. Alexis Saelemaekers), Rafael Leao - Olivier Giroud

SSC Napoli: Alex Meret - Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui (83. Mathias Olivera) - Andre-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zieliński (83. Tanguy Ndombele) - Hirving Lozano (69. Giacomo Raspadori), Eljif Elmas, Chwicza Kwaracchelia (83. Matteo Politano)

Żółte kartki: Bennacer, Saelemaekers - Zieliński, Di Lorenzo, Min-jae, Rrahmani

Czerwona kartka: Zambo Anguissa (74, za drugą żółtą)

psl, Polsat Sport