Już w sobotę w Manchesterze odbędzie się gala Cage Warriors 152. W karcie walk znalazły się dwa pojedynki z udziałem Polaków. Łukasz Kopera (11-7, 3 KO, 5 Sub) zmierzy się z Jamesem Powerem (3-0, 3 KO), a Michał Folc (6-5, 3 Sub) skrzyżuje rękawice z Chrisem Pricem (3-0, 1 KO, 2 Sub). Transmisja gali Cage Warriors 152 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Przygoda Kopery z brytyjską organizacją nie zaczęła się dla niego pomyślnie. W debiucie na gali CW 134 przegrał przez TKO z Georgem Hardwickiem, który w main evencie sobotniej gali będzie bronił mistrzowskiego pasa. W listopadzie zeszłego roku 34-latek wrócił na zwycięskie tory. Na CW 146 poddał skrętówką Aarona Johnsona. Tym razem przeciwnikiem łodzianina będzie będzie James Power. Anglik stoczył do tej pory cztery pojedynki w zawodowym MMA i wszystkie wygrał.

W jednej z pierwszych walk sobotniej gali zobaczymy również innego reprezentanta Polski. Po raz drugi do klatki Cage Warriors wejdzie Michał Folc. Rywalem "Denisa" będzie Chris Price. "Crazy" nie zaznał jeszcze smaku porażki w zawodowym MMA - jego aktualny bilans to 4-0. Podczas sobotniej gali zawodnik Mighty Bulls Gdynia spróbuje sprawić niespodziankę i zabrać zero z rekordu przeciwnika.

Ciekawie zapowiada się main event gali. Dojdzie w nim do starcia, którego stawką będzie tytuł mistrza organizacji w wadze lekkiej. Pasa będzie bronił wspomniany Hardwick (11-1, 3 KO, 4 Sub). Zawodnik z Middlesbrough uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących fighterów tej dywizji w Europie. Jego rywalem będzie znany z występów w KSW Yann Liasse (9-1, 1 KO, 6 Sub). Luksemburczyk ma na swoim koncie zwycięstwa z polskimi zawodnikami - Oskarem Szczepaniakiem, Hubertem Szymajdą i Adrianem Gralakiem.

Transmisja gali Cage Warriors 152 z walkami Polaków w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o 20:00.

mtu, Polsat Sport