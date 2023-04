Dwanaście drużyn, podzielonych na trzy rozgrywki europejskie wciąż ma szansę na wzniesienie pucharów - kolejno Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy.

W stawce Ligi Mistrzów został Manchester City, Real Madryt, Inter Mediolan oraz Milan. W Lidze Europy wciąż gra Sevilla, Juventus, Roma i Bayer Leverkusen. W Lidze Konferencji Europy wciąż na polu walki znajdują się Fiorentina, Basel, West Ham United oraz AZ Alkmaar.

Zatem pięć z siedmiu drużyn z Italii wciąż ma szansę na awans do finałów europejskich pucharów. Zbigniew Boniek postanowił obronić mediolańskie zespoły. Lepsza z nich zagra w finale ze zwycięzcą półfinału, w którym Manchester City zmierzy się z Realem Madryt.

- Często kłócę się ze znajomymi, ponieważ uważam, że gra we Włoszech jest najbardziej wymagająca w całej Europie. Jeśli grasz dobrze w Serie A, możesz to robić też na całym świecie. W finale Ligi Mistrzów będzie mediolańska drużyna. Nie jest powiedziane, że koniecznie musi tam przegrać, choć nie będzie również faworytem - zapowiedział w audycji "Radio Anch'io Lo Sport" w Radio 1 Rai.

Były prezes PZPN nie poprzestawał na chwaleniu calcio. W gronie faworytów kolejnych dwóch rozgrywek wytypował nie jedna, a kolejne trzy włoskie drużyny.

- Czy w finale Ligi Europy możemy być świadkami meczu Juventus - AS Roma? To dobre pytanie i jednocześnie piękna rzeczywistość. Obie drużyny będą faworytami w półfinałach i to daje możliwość na włoski finał. Byłoby to coś historycznego. Ponadto jest jeszcze Fiorentina w Lidze Konferencji. Oznacza to, że we wszystkich rozgrywkach europejskich mamy szansę na włoską drużynę w finale - dodał.

Podczas meczów półfinałowych Ligi Europy Juventus zagra z Sevillą, natomiast Roma zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Z kolei w Lidze Konferencji Europy Fiorentina powalczy o finał z FC Basel.

Terminarz półfinałów Ligi Mistrzów:

09.05, godz. 21:00 - Real Madryt - Manchester City

10.05, godz. 21:00 - AC Milan - Inter Mediolan

16.05, godz. 21:00 - Inter Mediolan - AC Milan

17.05, godz. 21:00 - Manchester City - Real Madryt