Real Madryt złapał ostatnio dobrą formę. "Królewscy" są już w półfinale Ligi Mistrzów, a w Primera Division wygrali trzy z czterech ostatnich spotkań. Czy we wtorek dorzucą kolejne zwycięstwo? Relacja na żywo z meczu Girona FC - Real Madryt na Polsatsport.pl.

FC Barcelona złapała zadyszkę formy, a Real Madryt kwitnie na wiosnę. Po zimowym kryzysie nie ma już w zespole ze stolicy śladu. Różnica punktowa, która powstała w poprzednich miesiącach, jest już jednak za duża, aby "Los Blancos" mogli realnie myśleć o wyprzedzeniu Katalończyków na ostatniej prostej. To aż 11 "oczek", a do końca sezonu pozostało tylko siedem kolejek.

ZOBACZ TAKŻE: Media z Madrytu uderzają w Barcelonę! Podważają Lewandowskiego

Niemniej Real jest obecnie w gazie i może zmniejszyć nieco stratę. Po porażce z Villarrealem (8 kwietnia) madrytczycy wygrali dwa mecze ligowe i dwa w Lidze Mistrzów. W tym samym czasie Barcelona zremisowała bezbramkowo z Gironą i Getafe, a także pokonała 1:0 Atletico.

W najbliższym czasie "Królewskich" czeka spore natężenie gier. We wtorek zagrają z Gironą, później w sobotę z Almerią i we znów we wtorek z Realem Sociedad. Następnie czeka ich natomiast finał Pucharu Króla w weekend, a w tygodniu - półfinał Champions League z Manchesterem City.

Na ten moment najważniejsza jest jednak Girona. Zwłaszcza że jesienią klub z Katalonii sprawił Realowi problemy, a mecz zakończył się remisem 1:1.

Relacja i wynik na żywo spotkania Girona FC - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

JŻ, Polsat Sport