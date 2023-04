Były trener Chemika Police przejął reprezentację Polski siatkarek! "Przede mną duża odpowiedzialność"

Trener Jakub Głuszak pracuje w E.Leclerc Moya Radomce Radom, gdzie pełni funkcję asystenta trenera. W poprzednich latach był trenerem Chemika Police (2016–18, mistrzostwo Polski 2016, 2017, Puchar Polski 2016, 2017), Vasas Óbuda Budapeszt (2018–21, mistrzostwo 2019 i Puchar Węgier 2020), reprezentacji Węgier oraz Grot Budowlanych Łódź (2021–22).

Ze względu na zmiany w kategoriach wiekowych, powstała nowa reprezentacja U21, w której znajdą się dziewczęta z rocznika 2003 i młodsze, wśród nich brązowe medalistki mistrzostw Europy 2022.

– Jestem niezwykle podekscytowany, że zostałem nominowany na trenera reprezentacji U21 kobiet. Wiem, że przede mną duża odpowiedzialność za prowadzenie kadry, ale cieszę się, że będę miał możliwość podjęcia się tego zadania. Obiecuję, że wraz ze sztabem, który będzie ze mną współpracował, dołożymy wszelkich starań, żeby dziewczyny podnosiły swoje umiejętności i realizowały cele, które będziemy sobie zakładali – powiedział Głuszak.

– Kuba jest trenerem z ogromnym doświadczeniem, który miał okazję pracować w najlepszym zespole w Polsce, w reprezentacji Węgier i mam nadzieję, że przełoży to na pracę z powierzoną mu grupą. Chcielibyśmy by parę dziewczyn z tej kadry, dzięki swojej pracy i doświadczeniom, rozwinęło się na tyle, aby mogły otworzyć sobie drogę do reprezentacji seniorskiej – zaznaczył dyrektor Pionu Szkolenia PZPS Krzysztof Felczak.

– Kadra U21 stanowi bezpośrednie zaplecze dla naszej pierwszej reprezentacji. Będzie to więc dla Kuby okazja do wymiany doświadczeń z trenerem Stefano Lavarinim, jego sztabem i zawodniczkami oraz wsparcia w szkoleniu tych reprezentantek, które w trakcie długiego sezonu kadrowego będą zostawały w kraju – dodał.



Reprezentacja Polski U21 już na początku czerwca zawita do Szczyrku, gdzie rozpocznie pierwsze zgrupowanie. Tę grupę czekają dwie imprezy główne, czyli lipcowe kwalifikacje do przyszłorocznych ME U22 i sierpniowe mistrzostwa świata U21, które odbędą się w Meksyku. Patronem młodzieżowych reprezentacji Polski jest PKN ORLEN.

RM, Polsat Sport, pzps.pl