Kolejny do kolekcji. Właściciel Manchesteru City kupił klub z Brazylii

To już trzynasty klub piłkarski, którego właścicielem jest arabski holding. Powstał na początku stycznia 2013 roku i obecnie jest własnością trzech organizacji. Najwięcej, bo aż 81 procent udziałów ma Abu Dhabi United Group, 18 procent należy do amerykańskiej firmy Silver Lake, a 1 procent do chińskich firm China Media Capital i CITIC Capital.

ZOBACZ TAKŻE: TOP 10 najlepiej zarabiających sportowców (ZDJĘCIA)

Założycielami tej grupy kapitałowej ze ZEA byli Mansour bin Zayed Al Nahyan i Khaldoon Al Mubarak. Inwestycja była od początku wspierana przez firmy związane z koncernami paliwowymi, nie tylko mającymi swoje siedziby w ZEA, ale także w innych państwach Półwyspu Arabskiego.

Obecnie obok klubu Bahia, mistrza kraju z 1959 i 1988 roku, który został założony w 1931 roku i dotychczas większościowy pakiet akcji miało w nim miasto Salwador, holding jest właścicielem Montevideo City Torque i boliwijskiego zespołu Bolivar. A także New York City FC, FC Melbourne, Yokohama FC Marinos, Girona, Sichuan Jiu Niu, Bombaj, Lommel, Troyes, Palermo i Manchester City.

- Piłka nożna jest sportem numer jeden w Brazylii, tam jest wielki piłkarski potencjał. To największy na świecie rezerwuar talentów. Takiej okazji do ich odkrycia nie można zmarnować - przyznał hiszpański menedżer, szef CFG Ferran Soriano.

MC, PAP