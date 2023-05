Polscy mistrzowie najlepszych europejskich lig? Rarytas!

Robert Lewandowski (11 razy), Wojciech Szczęsny (3 razy), Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek (po 2 razy), Zbigniew Boniek, Kamil Glik i Piotr Zieliński – co ich łączy? Tylko tych siedmiu Polaków sięgało po tytuł mistrza europejskich lig TOP 5 w podstawowym składzie! To wręcz niewiarygodne, że tak rzadko to się udawało. Jeszcze dziewięciu zawodników było rezerwowymi lub zaliczyło epizody.

Od kilku dni niesamowicie celebrowany jest Robert Lewandowski. I słusznie, bo to 11. zagraniczny tytuł ligowy "RL9". Dwa razy był mistrzem Bundesligi z Borussią Dortmund, a osiem razy z Bayernem Monachium. Teraz po raz pierwszy wywalczył mistrzostwo La Liga z Barceloną. Przed Robretem był tylko jeden polski zawodnik, który może o sobie powiedzieć "mistrz Hiszpanii w piłce nożnej". To Jerzy Dudek, który w sezonie 2007/2008 zagrał jeden mecz dla Realu – w przedostatniej kolejce. Bilans Lewandowskiego jest fantastyczny – można śmiało napisać, że bez dorobku Polaka Barca nie sięgnęłaby po tytuł. 34-letni napastnik trafił do siatki 23 razy i zaliczył sześć asyst.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski kapitanem FC Barcelona? Niesamowite wyróżnienie na horyzoncie

Gdy Lewandowski przyszedł do Bundesligi, to tylko dwóch Polaków zaliczyło epizody, jeśli chodzi o mistrzostwo Niemiec. To Sławomir Wojciechowski, który w sezonie 1999/2000 miał na koncie trzy spotkania (jeden gol) dla Bayernu Monachium i Jacek Krzynówek, który w sezonie 2008/2009 zagrał cztery mecze dla Wolfsburga (ale wiosną był już w Hannover 96). Sezony 2010/11 i 2011/12 były niesamowite z polskiego punktu widzenia, bo w Borussii Dortmund pojawiło się trio – Kuba Błaszczykowski (przyszedł w 2007 roku), Łukasz Piszczek i "Lewy" (od lata 2010). Wszyscy trzej mieli świetne liczby w obu mistrzowskich sezonach BVB. W tym drugim wręcz kosmiczne! Nasze trio w BVB: Błaszczykowski - 10/11 - 29 meczów, 3 bramki, 4 asysty; 11/12 - 29 meczów, 6 bramek, 10 asyst; Piszczek - 10/11 - 33 mecze, 7 asyst; 11/12 - 32 mecze, 4 bramki, 8 asyst; Lewandowski - 10/11 - 33 mecze, 8 bramek, 3 asysty; 11/12 - 34 mecze, 22 bramki, 10 asyst. W tym drugim sezonie bilans "Polonii Dortmund": 32 gole, 28 asyst!

Później już tylko Lewandowski sięgał po kolejne tytuły z Bayernem. Łącznie osiem z rzędu! "RL9" i osiem mistrzostw "FCB": 14/15 - 31 meczów, 17 bramek, 7 asyst, 15/16 - 32 mecze, 30 bramek, 5 asyst, 16/17 - 33 mecze, 30 bramek, 6 asyst, 17/18 - 30 meczów, 29 bramek, 2 asysty, 18/19 - 33 mecze - 22 bramki, 10 asyst, 19/20 - 31 meczów, 34 bramki, 4 asysty, 20/21 - 29 meczów, 41 bramek, 7 asyst, 21/22 - 34 mecze, 35 bramek, 4 asysty! Lewandowski w Bayernie, jeśli chodzi o Bundesligę to 238 bramek i 45 asyst!