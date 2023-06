Andres Iniesta nie dał rady swojemu byłemu klubowi! FC Barcelona pokonała Vissel Kobe

Po zakończeniu sezonu w Hiszpanii piłkarze Barcelony postanowili wybrać się do Japonii. Podopieczni Xaviego w kraju Kwitnącej Wiśni zmierzyli się w meczu towarzyskim z Vissel Kobe. Było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ na boisko w koszulce japońskiej drużyny wybiegł legendarny piłkarz "Blaugrany" - Andres Iniesta.

ZOBACZ TAKŻE: Niezwykły wyczyn Barcelony. "Pomógł" Robert Lewandowski

Spotkanie rozpoczęło się świetnie dla Roberta Lewandowskiego i jego kolegów z zespołu. Wynik już w 16. minucie otworzył Franck Kessie. Pablo Torre popisał się świetnym podaniem do reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej, a ten bez większych problemów pokonał bramkarza Vissel Kobe.

Na kolejne trafienie w tym spotkaniu nie trzeba było długo czekać. Zaledwie trzy minuty później na listę strzelców wpisał się Eric Garcia, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego. Warto zaznaczyć, że przy trafieniu hiszpańskiego defensora również asystował Torre.

Na początku drugiej połowy szkoleniowcy obu ekip postanowili przeprowadzić sporo zmian. Murawę opuścił między innymi Robert Lewandowski, a miejsce kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski na boisku zajął 17-latek - Marc Guiu.

Już do ostatniego gwizdka żadna z ekip nie była w stanie przedrzeć się przez defensywę przeciwników. Przez to podopieczni Xaviego wygrali to spotkanie 2:0.

Vissel Kobe - FC Barcelona 0:2 (0:2)

Bramki: Franck Kessie 16, Eric Garcia 19