Chorwaci w półfinale Ligi Narodów stanęli przed niezwykle trudnym wyzwaniem. Rywalem drużyny prowadzonej przez Zlatko Dalicia była Holandia, która w dodatku grała na własnym terenie. Brązowi medaliści ostatniego mundialu zbytnio się tym jednak nie przejęli i po zabójczej dogrywce ograli gospodarzy 4:2. Klasą błysnął zwłaszcza Luka Modrić, który zapisał przy swoim nazwisku bramkę oraz asystę.

W starciu Hiszpanii z Włochami również nie zabrakło emocji. Do końcowych minut utrzymywał się rezultat 1:1, ale Luis de la Fuente miał w swoich szeregach prawdziwego jokera. Wprowadzony na plac gry chwilę wcześniej Joselu trafił do siatki w 88. minucie i dał piłkarzom "La Furia Roja" awans do finału.

Arbitrem decydującego spotkania będzie Niemiec Felix Zwayer.

Relacja i wynik na żywo meczu Chorwacja - Hiszpania na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20.45.