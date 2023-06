Polska przegrała z Mołdawią! To w tym czasie robił Grzegorz Krychowiak (ZDJĘCIA)

Takiego wyniku wtorkowego meczu Biało-Czerwonych chyba nikt się nie spodziewał. Podopieczni Fernando Santosa w swoim trzecim meczu eliminacji do mistrzostw Europy grali z Mołdawią na wyjeździe. Polscy piłkarze bardzo dobrze weszli w to spotkanie - do przerwy prowadzili 2:0. Mimo to Mołdawianie byli w stanie wykorzystać błędy przeciwników po przerwie i ostatecznie wygrać starcie 3:2.

Po tym meczu na polskich piłkarzy wylała się fala krytyki. Warto bowiem przypomnieć, że sytuacja Biało-Czerwonych w eliminacjach Euro nie wygląda najlepiej. Polacy zajmują obecnie czwarte miejsce w grupie E. Wyprzedzają ich narodowe drużyny Mołdawii, Albanii oraz Czech. Za piłkarzami Santosa plasuje się jedynie reprezentacja Wysp Owczych.

W dniu meczu z Mołdawią na swoim profilu na Instagramie kilka zdjęć opublikował Grzegorz Krychowiak. Należy zaznaczyć, że doświadczony pomocnik nie został powołany przez portugalskiego szkoleniowca na czerwcowe zgrupowanie.

33-latek opublikował zdjęcia ze swojego wakacyjnego wypadu na Fidżi. Na fotografiach widać, jak 98-krotny reprezentant Polski odpoczywa razem ze swoją żoną - Celią Krychowiak.

