FEN 48: Karta walk

W najważniejszym pojedynku gali FEN 48 były mistrz FEN w kategorii półciężkiej Marcin Wójcik zmierzy się z Adamem Wieczorkiem. Pierwszy z nich ma za sobą walki w KSW, Cage Warriors czy PFL. Drugi kojarzony jest głównie z UFC, w którym stoczył trzy pojedynki. Dla Wieczorka będzie to debiut w FEN oraz w dywizji do 93 kg.

Wcześniej ciekawie zapowiadają się pojedynki braci Olech - Łukasza i Mateusza. Pierwszą walkię dla organizacji stoczy Mohamed Zarey. Niepokonany Kurd, który mieszka i trenuje w Norwegii zmierzy się z Wawrzyńcem Bartnikiem.

Karta walk gali FEN 48:

Walka wieczoru

93 kg.: Marcin Wójcik (17-8-0) vs Adam Wieczorek (11-2-0)

Karta główna

93 kg.: Łukasz Olech (3-1-0) vs Adam Biegański (7-5-0)

77.1 kg.: Wawrzyniec Bartnik (7-4-0) vs Mohamed Zarey (5-0-0)

70.3 kg.: Gracjan Wyroślak (3-1-0) vs Patryk Marzec (2-1-0)

120.2 kg.: Mateusz Olech (3-0-0) vs Marcin Kalata (3-4-0)

65.8 kg.: Paweł Domin (1-0-0) vs Bartłomiej Skowyra (0-0-0)

Karta wstępna

77.1 kg.: Denis Dąbkowski vs Patryk Mielniczuk – pojedynek na zasadach K-1

83.9 kg.: Paweł Struś vs Marcin Kopcza – pojedynek semi-pro

83.9 kg.: Tomasz Golebiewski vs Przemysław Kampa – pojedynek semi-pro

Gala FEN 48 w piątek od godziny 19.00 w Polsacie Sport Fight oraz od 20.00 również w Super Polsacie. Transmisja gali także na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport