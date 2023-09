W sobotę polscy siatkarze pokonali Włochów w finale mistrzostw Europy i sięgnęli po tytuł najlepszej reprezentacji na Starym Kontynencie. Dzień później podopieczni Nikoli Grbicia przylecieli do Polski, gdzie zostali przywitani przez tłumnie zgromadzonych fanów.

- Spodziewałem się tego. Patrząc na to, jak nasi fantastyczni kibice nas wspierają, spodziewałem się, że licznie przybędą. Dziękujemy wam za to, że jesteście z nami i wspieracie nas na dobre i złe. My staramy się dawać pełne "serducho" i nasza praca jest wynagradzana w najlepszy możliwy sposób czyli złotym medalem - tłumaczył przyjmujący Perugii i reprezentacji Polski.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatniego roku rola Semeniuka w kadrze się zmieniła. Wcześniej był jej podstawowym zawodnikiem, a obecnie częściej pojawia się na placu gry jako rezerwowy.

- Oczywiście, chciałbym być na boisku jak najwięcej. Zdaję sobie sprawę z tego, jak się ostatnio prezentowałem. Moja gra nie była za wyborna. Ten poziom utraciłem, który prezentowałem rok temu. Jestem świadomy tego i nie mam żalu do trenera, że jestem w grupie "fusów". Cieszę się, że on we mnie wierzył, że potrafię się odbudować. Uważam, że ma duży wpływ na to, jakiego koloru jest medal - zaznaczył.

Przed Biało-Czerwonymi dwa dni odpoczynku. Potem rozpoczynają kolejne zgrupowanie. Polaków czeka walka o kwalifikację olimpijską.

- Moja narzeczona Kasia wszystko dobrze zaplanuje. Odwiedzę wszystkich z rodziny, trochę się zregeneruję i wrócę z pełnym optymizmem na kolejne zgrupowanie - powiedział Semeniuk zapytany o plany na odpoczynek.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport