Anglia z awansem na EURO. Włosi pokonani na Wembley

Reprezentacja Anglii pokonała Włochów na Wembley w meczu eliminacji EURO 2024. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Harry Kane, dla którego było to 60. i 61. trafienie w narodowych barwach. Zwycięstwo we wtorkowym meczu umocniło prowadzenie Anglików w grupie C, którzy są już pewni awansu na turniej docelowy.

Spotkanie na Wembley poza tradycyjnym odśpiewaniem hymnów narodowych poprzedziła minuta ciszy ku czci ofiar tragicznych zdarzeń w Brukseli. Obie drużyny wyszły na boisko w swoich potencjalnie najmocniejszych składach, a o losy tego meczu drżeli nie tylko włoscy i angielscy kibice, ale również Polacy, bowiem wynik potencjalnie mógł zdecydować o tym z kim Biało-Czerwoni zagrają w barażach. Teoretycznie łatwiejszą drogę zapewniało zwycięstwo Włochów, ale ta teoria musiała zostać poparta praktyką przez 90. minut na trudnym terenie w Anglii.

Jako pierwsi worek z bramkami rozwiązali Włosi, mimo całkiem udanych prób Anglików w początkowej fazie meczu. Z dośrodkowania Giovanniego Di Lorenzo skorzystał Gianluca Scamacca kierując piłkę prosto do siatki gospodarzy oraz dając Italii cenne prowadzenie już w 15. minucie spotkania.



O ile w ofensywie Di Lorenzo spisał się wyśmienicie, tak niefrasobliwość w obronie zniweczyła wywalczone prowadzenie. To właśnie ten zawodnik faulował we własnym polu karnym Jude'a Bellinghama, a arbiter po krótkiej analizie VAR wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Harry Kane, który nie miał większych problemów i umieścił piłkę w siatce. Był to jubileuszowy, bowiem już 60. gol angielskiego snajpera w narodowych barwach.

Harry Kane pewnie wykorzystuje rzut karny i mamy 1:1!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Anglia - Włochy 🇮🇹



📺 Polsat Sport#EURO2024 pic.twitter.com/2WJGMUeima — Polsat Sport (@polsatsport) October 17, 2023



Druga połowa lepiej rozpoczęła się dla zespołu z Anglii, który ochoczo korzystał z fantazji i wyśmienitej formy Bellinghama. Piłkarz Realu Madryt kontynuował świetną passę również w kadrze i posłał piłkę do Marcusa Rashforda, który niewiele myśląc oddał piekielnie mocny strzał w kierunku Donnarummy. Włoski golkiper znów był bezradny w tej sytuacji i wpuścił piłkę do bramki. Mieliśmy wynik 2:1.



Bramka z rzutu karnego nie była ostatnią w wykonaniu Harry'ego Kane'a. W 76. minucie z pozornie niegroźnej sytuacji na świetną pozycję wyszedł właśnie Kane. Czołowy strzelec "Lwów Albionu" dosłownie przesunął sobie Bastoniego oraz pomknął w kierunku bramki Włochów. Płaski strzał nie pozostawił większych złudzeń i ustalił wynik na 3:1 ku uciesze fanów gospodarzy.

Arbiter doliczył jeszcze trzy minuty do regulaminowego czasu gry i na tym zakończył wtorkowy mecz eliminacyjny na Wembley. Rezultat 3:1 dał Anglikom awans na europejski czempionat, z kolei Włosi spadli na trzecie miejsce w tabeli grupy C.

Anglia - Włochy 3:1 (1:1)

Bramki: Harry Kane 32 (rzut karny), 77; Marcus Rashford 57 - Gianluca Scamacca 15

PI, Polsat Sport