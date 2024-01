Kto zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy? Pięć drużyn z bezpośrednim awansem

Poznaliśmy rozstrzygnięcia pierwszej fazy siatkarskiej Ligi Mistrzów 2024. Zwycięzcy pięciu grup awansowali bezpośrednio do ćwierćfinału, wśród nich jest mistrz Polski – Jastrzębski Węgiel. W walce o awans do 1/4 finału jest sześć kolejnych ekip, w tym gronie znalazła się Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Które drużyny awansowały, kto zagra w barażach, a kto pożegnał się z LM siatkarzy?

W fazie grupowej Ligi Mistrzów siatkarzy rywalizowało 20 drużyn, podzielonych na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Zwycięzcy grup wywalczyli bezpośredni awans do 1/4 finału. Pięć zespołów, które zajęły drugie miejsca oraz jedna drużyna z trzeciej lokaty z najlepszym bilansem zagrają w barażach. Stworzą one trzy pary, a zwycięzcy rywalizacji (mecz i rewanż) awansują do ćwierćfinałów. Pozostałe cztery drużyny z trzecich miejsc będą grały w Pucharze CEV.

W tej edycji CEV Champions League wystąpiły trzy polskie kluby. Jastrzębski Węgiel wygrał grupę C i zagra w ćwierćfinale. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajęła drugie miejsce w grupie A i będzie rywalizowała w barażu o ćwierćfinał. Asseco Resovia zajęła trzecie miejsce w grupie B, a w dodatkowej tabeli uplasowała się na drugiej pozycji; w tej sytuacji będzie grała w Pucharze CEV.

Kto awansował do ćwierćfinału LM siatkarzy?

Drużyny z pierwszych miejsc w grupach:

1. Ziraat Bank Ankara 6–0, 18 punktów [A] – ćwierćfinał LM

2. Cucine Lube Civitanova 5–1, 16 [E] – ćwierćfinał LM

3. Itas Trentino 5–1, 16 [B] – ćwierćfinał LM

4. Jastrzębski Węgiel 5–1, 15 [D] – ćwierćfinał LM

5. Gas Sales Daiko Piacenza 5–1, 15 [C] – ćwierćfinał LM

Drużyny z drugich miejsc w grupach:

1. Tours VB 4–2, 12 [B] – baraż o ćwierćfinał LM

2. Halkbank Ankara 4–2, 10 [C] – baraż o ćwierćfinał LM

3. VK Lvi Praha 3–3, 10 [E] – baraż o ćwierćfinał LM

4. CV Guaguas Las Palmas 3–3, 10 [D] – baraż o ćwierćfinał LM

5. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3–3, 8 [A] – baraż o ćwierćfinał LM

Drużyny z trzecich miejsc w grupach:

1. Berlin Recycling Volleys 3–3, 10 [C] – baraż o ćwierćfinał LM

2. Asseco Resovia 3–3, 8 [B] – Puchar CEV

3. Olympiakos SFP 2–4, 6 [A] – Puchar CEV

4. SVG Lüneburg 2–4, 6 [D] – Puchar CEV

5. Greenyard Maaseik 2–4, 6 [E] – Puchar CEV.

Drużyny z czwartych miejsc w grupach: Knack Roeselare [A], ACH Volley Lublana [B], SL Benfica [C], VK Jihostroj Ceske Budejovice [D], CSM Arcada Galati [E] zakończyły swą przygodę z europejskimi pucharami w obecnym sezonie.

RM, Polsat Sport