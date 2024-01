Polski akcent w "ostatnim tańcu" Messiego i Ronaldo! Ogromne wyróżnienie

Mecz Al-Nassr - Inter Miami odbędzie się już 1 lutego o 19:00 w Rijadzie. To będzie towarzyskie spotkanie, rozegrane w ramach turnieju Riyadh Season Cup. Wiele mówi się o tym, że to ostatnia szansa, by zobaczyć potyczkę największych legend piłki nożnej XXI wieku - Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego.

Ważną rolę w tym starciu odegra Polka. Paulina Baranowska została wybrana na asystentkę sędziego w tym meczu. To wielkie, choć nie pierwsze wyróżnienie, dla Baranowskiej, która w 2022 roku na Wembley asystowała w finale kobiecego EURO.

- To naturalne, że bardzo się ucieszyłam z tej nominacji. Możliwość obserwowania Messiego i Ronaldo z bliska to duża przyjemność, bowiem są wybitnymi sportowcami. Jednak do samego meczu podchodzę „na chłodno”. Mam w tym spotkaniu swoją pracę do wykonania. Gdy zaczyna się mecz, dla sędziego nie ma takiego znaczenia, kto biega po boisku. Musi koncentrować się na tym, żeby swoją pracę wykonać jak najlepiej - skomentowała swój sukces Baranowska, cytowana przez PZPN.