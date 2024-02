Aktualny wicemistrz Polski nie może zaliczyć trwającego sezonu do udanych. Do tej pory ZAKSA przegrała aż 11 spotkań w lidze, a do tego odpadła z Ligi Mistrzów (nie obroni trofeum, po które sięgała w trzech ostatnich edycjach). Sytuacji drużyny z Kędzierzyna-Koźla nie ułatwia również fakt, iż zespół jest zdziesiątkowany przez kontuzje. Obecnie ZAKSA jest po trzech porażkach z rzędu. Starcie z ostatnimi w tabeli PlusLigi Enea Czarnymi Radom może być jednak doskonałą okazją do powrotu na zwycięskie tory.

Warto również wspomnieć, że w przededniu meczu z Enea Czarnymi doszło do ważnej zmiany wewnątrz ZAKSY. Z funkcji prezesa klubu odwołany został Piotr Szpaczek. Jego miejsce zajęła Jadwiga Cichoń, która ma pełnić tę funkcje tymczasowo.

Ekipa z Radomia wygrała tylko trzy z 21 spotkań ligowych. Enea Czarni zamykają stawkę i ich los wydaje się przesądzony. Pod koniec stycznia radomianie dość niespodziewanie pokonali u siebie Ślepsk Malow Suwałki 3:1. Potem jednak przyszły dwie porażki. Warto jednak wspomnieć, że były to przegrane z aktualnie dwiema najlepszymi drużynami w lidze - Jastrzębskim Węglem i Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Oba mecze zakończyły się wynikiem 3:0.

ZAKSA spróbuje wrócić nie tylko na zwycięską ścieżkę, ale również powalczy o złapanie dobrego rytmu przed kolejnymi spotkaniami. W końcu drużynę z Kędzierzyna-Koźla czeka trudna walka o awans do fazy play-off.

