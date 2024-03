Siatkarze Asseco Resovii rozegrają w Rzeszowie rewanż finału Pucharu CEV z niemieckim SVG Lueneburg. Potrzebują dwóch wygranych setów, by zdobyć trofeum. Jastrzębski Węgiel również musi wygrać dwie partie w wyjazdowym starciu z Ziraat Bank Ankara, by awansować do finału Ligi Mistrzów. Kiedy mecze? O której godzinie? Gdzie oglądać? Transmisje na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Sprawdź plan transmisji meczów polskich klubów siatkarskich w europejskich pucharach.